ده روزی است که از عرضه‌ی رسمی بازسازی فاینال فانتزی ۷ می‌گذرد و طبق گفته‌ی اسکوئر انیکس، این بازی فروشی شگفت‌انگیز را در چند روز نخست عرضه تجربه کرده است. طبق خبری که شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس منتشر کرده، بازسازی فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy VII Remake) توانسته است در سه روز ابتدایی عرضه، فروشی بیش از ۳.۵ میلیون نسخه داشته باشد.

خبر فروش شگفت‌انگیز بازسازی فاینال فانتزی ۷ در حالی اعلام می‌شود که نسخه‌های دیسکی این بازی، و دیگر بازی‌های عرضه شده‌ی اخیر، به خاطر بحران جهانی فعلی به ندرت در فروشگاه‌ها پیدا می‌شوند. بخش بزرگی از فروش بازسازی فاینال فانتزی ۷ هم مربوط به نسخه‌ی دیجیتال بازی بوده است.

اسکوئر انیکس در همین خبر اضافه کرده است که فروش نسخه‌ی دیجیتال بازی به شکل شگفت‌انگیزی ادامه دارد و حتی در حال رشد است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی نشریه‌ی فامیتسو، بازسازی فاینال فانتزی ۷ در چند روز نخست عرضه‌ی خود توانسته است در ژاپن ۷۰۲ هزار نسخه فروش داشته باشد. این رقم مربوط به نسخه‌های دیسکی است و طبق گفته‌ی فامیتسو، با در نظر گرفتن فروش دیجیتال بازی، در واقع بیش یک میلیون نسخه از بازسازی فاینال فانتزی ۷ در ژاپن به فروش رفته است. نشریه‌ی فامیتسو در آمار خود گفته است که فروش دیجیتال بازی در ژاپن حدود ۲۹۷ هزار نسخه بوده است.

بازخوردها نسبت به بازسازی فاینال فانتزی ۷ بسیار خوب بوده‌اند و چه منتقدان و چه بازی‌کننده‌ها آن را بازنگری شگفت‌انگیزی بر قصه و دنیای فاینال فانتزی ۷ خوانده‌اند که روند بازی بسیار سرگرم‌کننده‌ای دارد. در همین راستا هم انتظار داریم تا فروش بازی با قدرت ادامه داشته باشد و در هفته‌ها و حتی چند ماه آینده، با آمار و ارقام فروش بسیار بالای بازسازی فاینال فانتزی ۷ روبرو شویم.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شده و همین حالا قابل تهیه است.

منبع: Gematsu

بخوانید:

فراتر از خاطرات؛ نقدها و نمرات بازسازی فاینال فانتزی ۷ منتشر شدند

ببینید:

نگاه سریع: Final Fantasy VII Remake

تریلرهای قبلی بازی:

تریلر Final Fantasy VII Remake در State of Play

تریلر اعلام تاریخ انتشار Final Fantasy VII Remake

تریلر E3 2019 بازی Final Fantasy VII Remake

تریلر توکیو گیم شو Final Fantasy VII Remake

The post فروش ۳.۵ میلیون نسخه‌ای بازسازی فاینال فانتزی ۷ در سه روز appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala