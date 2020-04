به گزارش پردیس‌گیم، Michael Mando که در ایفای نقش افراد تبه‌کار سابقه‌ی خوبی دارد، کسی است که در Far Cry 3 نقش شخصیت منفی بازی یعنی Vass را بازی می‌کرد. Mando بعد از Far Cry 3 املا با این کاراکتر عجین شد و هم‌اکنون در مجامع عمومی نیز با همین اسم و رسم شناخته می‌شود.

اما Far Cry 3 در سال 2012 منتشر شد و کار Mando نیز با آن پایان یافت. اما به نظر می‌رسد که این شخصیت هنوز که هنوز است برای Mando زنده است و با توجه به سوال و جوابی که درمیان Mando و یکی از کاربران Reddit صورت گرفت باید منتظر باشیم که Vass به زودی به میادین بازگردد! ماندو در صحبت‌های خود گفت:

"Vass همانند روحی است که همیشه در من باقی خواهد ماند... این شخصیت همیشه برای من عزیز بوده است. هنوز هم مردم من را با نام Vass می‌شناسند و عشق و محبتی که مردم به این کاراکتر دارند من را بسیار خوشحال می‌کند. چه کسی خبر دارد؟ اصلا شاید در همین نزدیکی‌ها من دوباره نقش Vass را بازی کردم؟!"

Ubisoft هیچ‌گونه اشاره‌ای به Far Cry 3 نداشته و احتمالا عنوان دیگری از این سری در دست ساخت باشد، اما ماندو با این حرف‌های خود خبر از این داد که Vass هنوز هم زنده است و بزودی باز خواهد گشت. به هر حال نقش آفرینی ماندو در نقش Vass یکی از بهترین بخش‌های بازی بود و باعث شد که Far Cry 3 بیش از همیشه به چشم بیاید. نظر شما چیست؟ آیا ریمستر/ریمیک Far Cry 3 در راه است یا عنوان جدیدی که خبر از زنده بودن Vass می‌دهد؟

منبع متن: pardisgame