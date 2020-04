با این بازی‌ها آمار مطالعه‌تان را بالا ببرید!

معرفی ۵ رمان بصری برتر از دید پردیس‌گیم

"به قلم کامیاب قربان‌پور"



چه دوست‌دار مطالعه باشید چه نه، قطعاً می‌توانید این موضوع را تایید کنید که برای خیلی‌ها انجام بازی‌های کامپیوتری و سیستم تعاملی که عرضه می‌کنند بسیار گیرا‌‌تر از کتابی است که اوج تعامل‌ فیزیکی‌اش با مخاطب ورق زدن می‌باشد. سبکی از بازی‌ها در ژاپن وجود دارند تحت عنوان Visual Novel (رمان بصری) یا به اصطلاح VN که سال‌هاست در تلاشند تا مرز مشترکی بین ادبیات و ویدئوگیم پیدا کنند و می‌شود گفت در این راه هم موفق بوده‌اند. ترکیب کتاب و ویدئوگیم شاید عجیب به‌نظر برسد اما مطمئناً خیلی از شما نیز بازی‌هایی را تجربه کرده‌اید که از فرمت VN استفاده کرده باشند یا آن را الگو قرار داده باشند؛ مانند بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی نظیر پِرسونا و فایر امبلم یا بازی‌های ماجراجویی مانند The Walking Dead و Life is Strange. اگر کنجکاو هستید تا سر از دنیای غریب VNها دراورید، لیست زیر می‌تواند به شما کمک کند تا در این روزها، آمار مطالعه‌تان را با بازی کردن بالا ببرید!

بازی‌هایی که در این لیست انتخاب کرده‌ام، VNهای مورد مشهور و صاحب سبک هستند و تا جای ممکن از عناصر ویدئوگیمی و تعاملی در آن‌ها استفاده شده است و مناسب کسانی‌ست که با این ژانر آشنایی زیادی ندارند و همچنین طرفداران دو آتشه می‌توانند از آن‌ها لذت ببرند

5 – 428: Shibuya Scramble

یک آدم دزدیِ به‌ظاهر غیرمعمول منجر به سلسله اتفاقاتی می‌شود که ممکن است توکیو و کل کشور ژاپن را به لرزه درآورد! شما وظیفه دارید تا با کنترل شخصیت‌های مختلف که هرکدام نقشی در این ماجرا ایفا می‌کنند به واقعیت پی ببرید. 428 از نظر گیم‌پلی شباهت زیادی به بازی‌های مدرن و قصه‌گوی Telltale دارد که شما با انتخاب کردن دیالوگ‌ها و اعمال مختلف آینده‌ی شخصیت‌های داستان را شکل می‌دهید. تفاوت عمده‌ی این بازی‌ها در محدودیتی است که برای حفظ حالت فصلی‌شان ایجاد می‌کنند؛ به هرحال امکان ساخت یک بازی فصلی با ده‌ها خط داستانی کاملاً متفاوت غیرممکن است. خوشبختانه، در 428 دست شما در تغییر مسیر داستان به مراتب بازتر است و عملاً هر سناریویی که فکرش را بکنید ممکن است رخ دهد. لازم به ذکر است که 428 جزو معدود بازی‌های چند سال اخیر است که موفق شده نمره‌ی کامل را از مجله‌ی فمیتسو کسب کند.

این بازی مناسب چه کسانی است؟ مناسب کسانی است که از داستان‌های پلیسی که از زاویه دید شخصیت‌های مختلف روایت می‌شوند لذت می‌برند.

4 – Danganronpa Trilogy

سه‌گانه‌ی دانگنرانپا با این فرض روایی آغاز می‌شود: چند دانش‌آموز در مدرسه‌ای متروکه زندانی شده‌اند. یک خرس عجیب و شیطانی به اسم «مونوکوما» از آن‌ها می‌خواهد تا یکدیگر را به قتل برسانند. نکته اینجاست که بعد از به قتل رسیدن هر دانش آموز دادگاهی با قضاوت خود ماناکوما برگزار می‌شود و دانش آموزان باید مجرم را پیدا کنند و اگر موفق به این کار نشوند یا از انجام‌ش شانه خالی کنند یا شخص اشتباهی را مجرم تشخیص دهند، مونوکوما همه‌ی آن‌ها را اعدام می‌کند به‌جز قاتل. اگر قاتل موفق به فریب دیگر دانش‌آموزان حین اجرای دادگاه شود، می‌تواند آزادی خود را کسب کند. بازی به ۲ بخش تقسیم می‌شود: بخش اول روزهای معمولی هستند که شما وقتتان را به جمع کردن مدارک و صحبت با دوستانتان می‌گذرانید (شبیه به بازی‌های پرسونا) و بخش دوم دادگاه‌ها هستند که شما باید با حل کردن تعداد زیادی مینی‌گیم قاتل را پیدا کنید و پرده از دسیسه‌های مختلف بردارید. گول ظاهر شاد بازی را نخورید؛ بازی‌های دانگنرانپا در روایت داستان‌های عجیب و غریب و بی‌رحمانه شهرت دارند!

این بازی مناسب چه کسانی است؟ کسانی که عاشق داستان «و دیگر هیچکس باقی نماد» آگاتا کریستی هستند و معمولاً ساعت‌های متوالی به انجام مینی‌گیم‌ها می‌پردازند.

3 – Zero Escape Series

بازی‌های Zero Escape همواره حول محور ۹ شخصیت می‌گذرد که توسط فردی مرموز و بیمار به اسم «Zero» در مکانی نامشخص محبوس شده‌اند و با انجام بازی‌هایی که ممکن است منجر به مرگ‌شان شوند، باید از این زندان مخوف فرار کنند. این سری برای پازل‌های عجیبی شهرت دارد که از شما می‌خواهند تا خارج از چارچوب معمول فکری‌تان عمل کنید و با دیوانه‌وارترین ایده‌های ممکن، معماهایی که پیش روی‌تان قرار دارند را حل کنید.

این بازی مناسب چه کسانی است؟ کسانی که دوست دارند بدانند فیلم‌های «Saw» را ژاپنی چگونه می‌ساختند!

2 – AI: The Somnium Files

بازی AI با ساخت محیط‌ها و مدل‌های سه بعدی و گیم‌پلی گیرا و جذاب، کاری می‌کند که در هیچ بازی VNی دیده نشده است. اگر از اسپریت‌ها و پس‌زمینه‌های ثابتِ معمول این چنین‌ بازی‌ها خسته شده‌اید، AI با گرافیک AAAاش بهترین انتخاب شماست. شما کاراگاهی ویژه در توکیو هستید که باید با استفاده از تکنولوژی «رویا‌خوانی» و هوش مصنوعی سر از معمایی دراورید که به مرور زمان تبدیل به یک توطئه‌ی بزرگ می‌شود و حیات بسیاری را در خطر قرار می‌دهد.

با استفاده از این تکنولوژی مخفی، شخصیت اصلی بازی و دستیار هوش مصنوعی‌اش قادر هستند تا به ناخودآگاه مجرمان وارد شوند و حقیقت را کشف کنند. بسته به انتخابات شما در ناخودآگاه افراد ممکن است مسیر داستان تغییر کند.

این بازی مناسب چه کسانی است؟ مناسب طرفداران ژانر علمی‌تخیلی و جهان‌های موازی.

1 – The Ace Attorney Series

مجموعه‌ی Ace Attorney نه تنها به‌نظرم بهترین سری VN است، بلکه یکی از بهترین فرانچایزهایی است که به‌طور کلی تجربه کرده‌ام. ماجرا در رابطه با وکیل مدافعی به‌نام فینِکس رایت (بعداً وکلای دیگری نیز به‌عنوان شخصیت اصلی وارد داستان می‌شوند) است که سعی دارد تا در سیستم قضاییِ غیرمنصفانه‌ای که دادستان همیشه متهمین بی‌گناه را مجرم تشخیص می‌دهد، به دفاع از مظلومین بپردازد. شخصیت‌های رنگارنگ و دوست داشتنی، نویسندگی درجه یک، پرونده‌های پیچیده و به‌یادماندنی، دیالوگ‌های خواندنی و جذاب، موسیقی فوق‌العاده و گیم‌پلی اعتیادآور که در عین ساده بودن، ذهن شما را درگیر می‌کند. این مجموعه همان چیزی است که در بچگی و هنگام خواندن داستان‌های شرلوک هولمز آرزوی‌اش را داشتم. عرضه‌ی سه گانه‌ی Phoenix Wright روی کنسول‌های نسل جدید و رایانه‌های شخصی که شامل سه بازی اولِ مجموعه می‌شود، کار را برای بسیاری از علاقمندان به این سری آسان کرده است.

این بازی مناسب چه کسانی است؟ کسانی که می‌خواهند بدانند یک بازی پلیسیِ واقعاً خوب که به شما حس کاراگاه بودن بدهد چه شکلی ممکن است باشد.

منبع متن: pardisgame