درود فراوان خدمت شما پردیسی‌های عزیز، امشب با موسیقی متن انیمه‌ی My Hero Academia در خدمت شما هستیم. مطمئنا یکی از زیباترین انیمه‌های شونن و ابرقهرمانی در سالیان اخیر، اینمه‌ی My Hero Academia بوده است که هرچند داستانی کلیشه‌ای دارد اما توانسته با ارائه‌ی روایتی زیبا و متفاوت، درکنار شخصیت پردازی‌های دوست داشتنی به موفقیت‌های بسیاری برسد. فصل اول این انیمه در سال 2016 منتشر شد و تاکنون چهار فصل از MHA بر روی آنتن رفته است که در این میان فیلم سینمایی برگرفته از My Hero Academia نیز ساخته شد. موسیقی متنِ این انیمه همانند فضای شاد و پر شور و حال سریال می‌تواند آدرنالین خون‌تان را بالا برده و روزی سرحال برایتان رقم بزند. در این قسمت از بخش "موسیقی انیمه" تصمیم بر این بوده که آلبوم کامل هر چهار فصل این انیمه به همراه موسیقی متن فیلم سینمایی My Hero Academia را خدمت شما ارائه کنیم. بدون فوت وقت به سراغ موسیقی انیمه می‌رویم.

My Hero Academia Original Soundtrack

تاریخ انتشار: 2016-2020

آهنگسازان: Yuki Hayashi, Koichiro Muroya

ناشر: TOHO animation RECORDS

تعداد قطعات کلی: 166

مدت زمان کلی: 5 ساعت و 20 دقیقه

نکته: لینک خرید قانونی هریک از آلبوم‌ها نیز در فایل‌های زیر قرار داده شده است

دانلود موسیقی متن فصل اول My Hero Academia با حجم 161.1 مگابایت

دانلود موسیقی متن فصل دوم My Hero Academia با حجم 235.95 مگابایت

دانلود موسیقی متن فصل سوم و فیلم سینمایی My Hero Academia با حجم 279.34 مگابایت

دانلود موسیقی متن فصل چهارم My Hero Academia با حجم 139.77 مگابایت

تعدادی از ترک‌های پیشنهادی

Hashire Makibao

Dakara Hitori Janai

Heroes

در پایان امیدوارم که از آلبوم ارائه شده لذت ببرید، اگر آلبوم خاصی از بازی‌ها و انیمه‌های مورد علاقه‌ی خود درنظر دارید که دوست دارید در پردیس‌گیم قرار داده شوند، در بخش کامنت‌ها اعلام کنید. همراه پردیس‌گیم باشید، با بهترین و جدیدترین آلبوم های موسیقیِ بازی و انیمه!

