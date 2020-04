چند ماهی است که شایعات مختلفی درباره‌ی کنسول‌های نسل بعد و بازی‌های آینده می‌شویم؛ شایعاتی که بخش بزرگی از آن‌ها باید تا به امروز به حقیقت می‌پیوسته‌اند، ولی به خاطر بحران جهانی حال حاضر، تبدیل به اطلاعات غیررسمی شده‌اند. این طور که به نظر می‌رسد، حدود یک ماه دیگر با رونمایی رسمی و کامل پلی‌استیشن ۵ طرف هستیم و در میان بازی‌های آن، نام «سایلنت هیل» هم به چشم خواهد خورد.

شایعه‌ی ساخت یک سایلنت هیل جدید، موضوع جدیدی نیست. حتی کم و بیش از اینکه چه کسانی قرار است این سایلنت هیل جدید را بسازند خبردار هستیم. شرکت کونامی که چند سالی است خودش ساخت بازی ویدیویی را کنار گذاشته و به صورت قراردادی با چند استودیوی مختلف برای ادامه دادن مجموعه‌های خود کار می‌کند، ظاهرا این بار همکاری جدیدی با سونی را آغاز کرده است. شایعه‌ی جدید گفته است که نه‌تنها سونی تهیه‌کنندگی و ساخت سایلنت هیل بعدی را برعهده دارد، بلکه سازندگان اصلی این سری بازی‌ها را هم برای ساخت این بازی جدید گرد هم آورده است.

«که‌ایچیرو تویاما»، خالق سری بازی‌های سایلنت هیل، دو دهه است که در استودیوی ژاپن سونی بازی می‌سازد. او پس از ساخت سایلنت هیل، از سوی سونی جذب شد و در حالی که کونامی ساخت سایلنت هیل ۲ را برای پلی‌استیشن ۲ شروع کرده بود، تویاما هم مجموعه‌ی جدید «سایرن» را برای سونی خلق کرد.

این طور که به نظر می‌رسد، سونی توانسته است طی قراردادی کونامی را راضی کند تا حقوق ساخت سایلنت هیل بعدی را به آن‌ها واگذار کند و سپس از تویاما درخواست کرده تا ساخت قسمت بعدی این سری بازی‌ها را در استودیوی ژاپن و برای پلی‌استیشن ۵ آغاز کند. که‌ایچیرو تویاما در تولید این پروژه تنها نخواهد بود و «ماساهیرو ایتو»، طراح هیولاهای سایلنت هیل ۲ و سایلنت هیل ۳ و «آکیرا یاماوکا»، آهنگساز معروف سری سایلنت هیل هم او را همراهی خواهند کرد.

این اطلاعات از سوی منابع مختلفی تایید شده است؛ منابعی که به تازگی و با اشاره به خبر اخیر رونمایی از پلی‌استیشن ۵ در ماه آینده، از معرفی سایلنت هیل جدید در کنار این کنسول خبر داده‌اند. اطلاعات هفته‌ی گذشته مبنی بر رونمایی رسمی از ایکس‌باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ در ماه آینده هم یک بار دیگر از سوی افرادی که درباره‌ی سایلنت هیل مطمئن هستند، تایید شده است.

طبق این اطلاعات، سونی در حال حاضر برنامه دارد تا در ماه آینده رسما از پلی‌استیشن ۵ و بازی‌های آن صحبت کند. با این حال، مثل دفعه‌ی قبل، باز هم به احتمال عقب افتادن تمام برنامه‌ها به خاطر موضوع بحران جهانی بیماری کووید ۱۹ اشاره شده است. هم‌چنین گفته شده است که اگر مایکروسافت و ایکس‌باکس حرکتی در ماه آینده انجام ندهند، سونی هم ممکن است بی‌خیال صحبت از پلی‌استیشن ۵ شود و به همان هفته‌ی معروف E3 یعنی اوایل ماه ژوئن (که البته امسال بدون نمایشگاه خواهد بود)، فکر خواهد کرد.

سونی و مایکروسافت هر دو بدون شک غافلگیری‌های بزرگی را برای کنسول‌های نسل بعد خود در نظر گرفته‌اند؛ غافلگیری‌هایی که ظاهرا یکی از آن‌ها به صورت جدی به بیرون درز کرده است. با تمام این اوصاف، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده‌ی بسیار نزدیک از کنسول‌های نسل بعد و بازی‌های آن‌ها بشنویم.

The post سایلنت هیل بعدی کنار پلی‌استیشن ۵ رونمایی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala