شرکت بازی‌سازی مایکرویدز تصمیم به ساخت بازی جدیدی بر اساس مجموعه کمیک‌های «ماجراجویی‌های تن تن» گرفته است. این شرکت فرانسوی با همکاری سازمان هرژه بیانیه‌ی مشترکی منتشر کرده و در آن خبر از ساخت یک بازی تن تن جدید برای کنسول‌ها و کامپیوتر داده‌اند.

طبق گفته‌ی شرکت سازنده‌ی بازی، این بازی جدید تن تن همکاری نزدیکی بین سازمان هرژه و شرکت مایکرویدز را رقم خواهد زد؛ طوری که بازی کاملا توسط دو گروه طراحی و ساخته می‌شود. استفان لونژارد، مدیرعامل شرکت مایکرویدز، درباره‌ی این همکاری‌شان گفته است: «مدت زیادی برای محقق شدن این فرصت تلاش کردیم و از شکل‌گیری این همکاری بسیار خوشحالیم. خبر ساخت بازی جدید تن تن، نتیجه‌ی بحث‌های بسیاری است که در آن با دقت چگونگی شکل‌گیری پروژه و ساخت آن توسط دو شرکت را مشخص کرده‌ایم. تیم بازی‌سازی ما از طرفداران این خبرنگار معروف هستند و تمام تلاش خود را خواهند کرد تا به این مجموعه ادای احترام کنند.»

از طرف دیگر، مدیر سازمان هرژه که وظیفه‌ی رسیدگی به مسایل حقوقی حول تن تن و دیگر آثار هرژه را برعهده دارد، اضافه کرده است: «بازی جدید تن تن که برای کنسول‌ها و کامپیوتر ساخته می‌شود، به خوبی در بین دیگر ماجراجویی‌های این خبرنگار جای می‌گیرد. هدف ما این است تا یک بازی سرگرم‌کننده برای مخاطبی وسیع ارایه دهیم.»

هیچ اطلاعات دیگری از این پروژه در دست نداریم و این طور که به نظر می‌رسد، ساخت این بازی جدید تن تن حتی هنوز آغاز هم نشده است. معمولا انتشار چنین اخباری با هدف خوشحال کردن سهامداران شرکت‌های تحت قرارداد انجام می‌شود و چندان سودی برای مخاطب ندارد. با این حال، گفته شده که کنار تن تن، شخصیت‌های دیگر این مجموعه مثل «کاپیتان هادوک»، «تورنسل» و «تامپسون و تامپسون» هم حضور خواهند داشت.

از زمان اکران فیلم انیمیشینی تن تن در سال ۲۰۱۱، که با عرضه‌ی یک بازی همراه شده بود، خبری از یک بازی تن تن دیگر نبوده است. بازی The Adventures of Tin Tin: Secrets of the Unicorn که در سال ۲۰۱۱ عرضه شد، توسط یوبی‌سافت و استودیوی سازنده‌ی سری «ریمن» ساخته شده و یک سکوبازی اکشن بود.

شرکت بازی‌سازی مایکرویدز را به خاطر بازی‌های ماجراجویی‌شان روی کامپیوتر می‌شناسیم؛ سری بازی‌هایی مثل «سایبریا»، «آگاتا کریستی» و «دراکولا». اساسا این استودیو چندان تجربه‌ای در ساخت بازی ماجراجویی اکشن ندارد، ولی امیدواریم ارایه‌ی خوب و قابل قبولی از از یک بازی تن تن داشته باشند.

منبع: Gematsu

The post بازی تن تن برای کامپیوتر و کنسول‌ها در دست ساخت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala