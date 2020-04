نمایش PC Gaming Show امسال سر جای خود است

نمایشگاه E3 قرار نیست امسال برگزار شود، ولی این موضوع مانع نمایش برنامه‌ها و برگزاری رویدادهای مختلف از سوی رسانه‌ها و شرکت‌ها نشده است. خبرگزاری PC Gamer می‌خواهد مثل سال گذشته، رویداد PC Gaming Show را با نمایش بازی‌ها و رونمایی‌های مختلف، برگزار کند.

برگزارکنندگان برنامه‌ی امسال PC Gaming Show قول نمایش بازی‌های بزرگ و کوچک متعددی را داده‌اند؛ طوری که قرار است رونمایی از بازی‌های جدید، نمایش تریلر و گیم‌پلی و صحبت با بازی‌سازان بخشی از رویداد امسال باشد. رویداد PC Gaming Show برای روز ششم ژوئن برنامه ریزی شده است. در کنار برنامه‌ی اصلی، خبرگزاری PC Gamer نمایش‌های مختلف و متعدد دیگری را هم برای کل روز در نظر گرفته است.

خبرگزاری PC Gamer در بیانیه‌ی خبری خود نوشته است که رویداد PC Gaming Show سال گذشته، با بیش از ۶ میلیون بیننده توانست عملکرد بهتری از کنفرانس‌ها و نمایش‌های الکترونیک آرتز و نینتندو داشته باشد. ساختار برنامه‌ی امسال مشخص نشده است و نمی‌دانیم که آیا با یک کنفرانس از پیش ضبط شده طرف هستیم، یا برنامه‌ای زنده یا حتی نمایشی شبیه به نینتندو دایرکت. با این حال، گفته شده که می‌توانیم انتظار برنامه‌ای شبیه به سال گذشته را داشته باشیم.

در غیاب نمایشگاه E3 2020 قرار است به صورت جداگانه شاهد برگزاری دو رویداد مختلف از سوی خبرگزاری‌های IGN و GamesRadar در همان بازه‌ی زمانی باشیم. شرکت Devolver Digital هم که چند سالی است کنفرانسی برای E3 آماده و پخش می‌کند، گفته که امسال هم با برنامه‌ی دیجیتال دیگری به حضور خود ادامه خواهد داد. با این حال، اطلاعات دیگری از برنامه‌ها و کنفرانس‌های امسال نداریم.

انتظار داریم سونی و مایکروسافت پیش از ماه ژوئن و بازه‌ی زمانی معمول E3 از کنسول‌های نسل بعد خود به تفصیل صحبت کنند.

