اطلاعات جدیدی از بازی معرفی نشده استودیوی The Initiative منتشر شد

جزئیات جدیدی از پروژه معرفی نشده استودیوی The Initiative در دسترس قرار گرفته که به شایعات مربوط به ساخت نسخه جدید Perfect Dark قوت می‌بخشند.

در E3 2018 بود که Microsoft اعلام کرد استودیوی جدیدی در شهر سانتا مونیکا به‌نام The Initiative برای کار برروی یک بازی جدید تاسیس نموده است. از زمان تاسیس The Initiative، این استودیو همواره استعدادهای درخشانی که سابقه کار برروی عناوینی مانند Uncharted ،God of War ،Tomb Raider، Red Dead Redemption و Sunset Overdrive داشته‌اند را جذب کرده است.

چیز زیادی از این پروژه معرفی نشده نمی‌دانیم اما در فوریه امسال، فیل اسپنسر، رئیس بخش Xbox در Microsoft، اعلام کرد بازی جدید استودیوی The Initiative را تجربه کرده و طبق تاییدیه مت بوتی، رئیس استودیوهای بازی‌سازی Xbox، جزئیات بیشتر از این پروژه طی سال جاری به اشتراک گذاشته خواهد شد.

از سال 2018 تاکنون شایعات فراوانی بودند که به ساخت نسخه جدید Perfect Dark توسط این استودیو اشاره داشتند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، در رزومه کاری یکی از طراحان فنی سابق استودیوی The Initiative جزئیات جالبی درباره پروژه این استودیو دیده می‌شود.

گفته شده که بازی با موتور Unreal 4 اجرا می‌شود که اجازه اشتراک فناوری‌ها را بین استودیوهای فرست‌پارتی Xbox می‌دهد. فعلا استودیوهای بازی‌سازی Xbox از موتور Unreal 4 برای ساخت عناوین فعلی و آینده خود استفاده می‌کنند.

طبق رزومه کارمند سابق استودیوی The Initiative، بازی معرفی نشده این استودیو شامل ابزارهای هوشمند، سلاح‌‌ها و سیستم دوربین جهت بررسی محیط در کنار تخریب‌پذیری، لحظات خطرآمیز، محرک‌ها و موارد دیگری می‌شود. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این موارد شایعات مربوط به ساخت Perfect Dark را بهبود می‌بخشند اما فعلا از چیزی مطمئن نیستیم و فقط زمان مشخص می‌کند که آیا ساخت نسخه جدید این بازی حقیقت دارد یا خیر.

احتمال دارد در طول یکی از 2 رویداد بزرگ Microsoft برای Xbox Series X، شاهد رونمایی از این بازی باشیم. یکی از این رویدادها طبق گزارشات غیر رسمی در اواسط این ماه برگزار می‌شود.

