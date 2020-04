به گزارش پردیس‌گیم امروز ویدئوهایی از گیم‌پلی و پلات‌های بازی مورد انتظار The Last of Us Part II منتشر شد. شواهد اینگونه نشان می‌دهد که یکی از کارمندای ناتی‌داگ که با این استودیو به مشکل برخورده‌است، این ویدئوها را در یوتیوب منتشر کرده است. البته که بعد از مدتی ویدئوها پاک شده‌اند. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که اگر نمی‌خواهید داستان بازی برای شما لو برود، حتما از دیدن این ویدئوها خودداری کنید. ویدئوها به شدت خطر اسپویل دارند. به دلیل اینکه خود نویسنده و دیگر خبرنگاران پردیس‌گیم ویدئوها را تماشا نکرده‌اند، نمی‌توانیم به شما از جزئیات ویدئوها و مقدار اسپویل داستان بازی بگوئیم، بنابراین از شما پوزش خواسته و توصیه می‌کنیم که اگر ویدئوها را نمی‌بینید، حداقل تا چند روز آینده از خواندن یا دیدن مطالبی مرتبط با The Last of Us Part II پرهیز کنید.

در ادامه می‌توانید ویدئوهای به بیرون درز شده را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame