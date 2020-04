آپدیت بعدی فاینال فانتزی ۱۴ داستان بازی را کوتاه خواهد کرد

به جرات می‌توانیم فاینال فانتزی ۱۴ را به عنوان بزرگترین نقش‌آفرینی آنلاین حال حاضر معرفی کنیم. با این حال، این بازی به لطف بسته‌های الحاقی خود گل کرده است، نه خط داستانی اصلی آن. در همین راستا هم قرار است آپدیت بعدی فاینال فانتزی ۱۴، خط داستانی اصلی بازی را کوتاه کند.

فاینال فانتزی ۱۴ مثل تمام بازی‌های هم‌سبک خود، سال‌هاست که با عرضه‌ی آپدیت‌ها و بسته‌های الحاقی مختلف، از سوی سازندگان آن پشتیبانی شده است؛ طوری که هر چند ماه یک بار با عرضه‌ی محتوای جدیدی برای بازی طرف بوده‌ایم. در این میان، بازخوردها نسبت به بسته‌های الحاقی بازی شگفت‌انگیز بوده‌اند؛ طوری که بازی‌کننده‌های فاینال فانتزی ۱۴ چپ و راست از همه دعوت می‌کنند تا به فاینال فانتزی ۱۴ بپیوندند و قصه و گیم‌پلی و سیاهچال‌ها و غولآخرهای بسیار خوب آن را تجربه کنند. با این حال، اولین برخورد بازی‌کننده‌های جدید با فاینال فانتزی ۱۴ کوئست‌هایی بسیار خسته کننده و خط داستانی نه چندان جذابی است که به سال‌ها پیش باز می‌گردند.

بازی‌کننده‌ها برای اینکه به بسته‌های الحاقی جدید بازی و بخش‌های داستانی تازه‌ی آن برسند، باید داستان اصلی فاینال فانتزی ۱۴ را تمام کنند و به تراز ۵۰ برسند؛ یعنی بازی‌کننده‌های جدید در واقع مجبور هستند تا چند ده ساعت کوئست‌های مختلف فاینال فانتزی ۱۴ اصلی را که به جمع کردن تعدادی آیتم و برگشتن به شهر محدود می‌شوند، تحمل کنند.

آپدیت بعدی فاینال فانتزی ۱۴، یعنی پچ نسخه‌ی ۵.۳ بازی، کوئست‌های اصلی فاینال فانتزی ۱۴ را کمتر خواهد کرد.

تیم سازنده‌ی فاینال فانتزی ۱۴ مدت زیادی است که مشغول بررسی چگونگی کوتاه کردن کوئست‌های بازی اصلی، یعنی A Realm Reborn، بوده‌اند. تمام کوئست‌های داستانی پیش از اولین بسته‌ی الحاقی بازی یعنی Heavensward تحت تاثیر پچ ۵.۳ قرار خواهند گرفت. گفته شده که فقط امکان حذف کلی ۱۳ درصد کوئست‌ها وجود داشته، ولی بیشتر کوئست‌های مابقی هم کوتاه شده‌اند. در کنار این تغییرات، تجهیزات و میزان امتیاز تجربه‌ی کوئست‌ها هم دوباره تنظیم شده است تا بازی‌کننده‌ها سریعتر به ترازهای بالاتر برسند.

به غیر از این تغییرات، پچ ۵.۳ هم‌چنین قابلیت پرواز کردن در نقشه را هم به بازی اصلی یعنی A Realm Reborn اضافه خواهد کرد. قابلیت پرواز کردن در بسته‌های الحاقی فاینال فانتزی ۱۴ وجود داشت، ولی پس از تمام کردن داستان A Realm Reborn و رسیدن به تراز ۵۰ می‌توان در نقشه‌ی اصلی بازی هم پرواز کرد.

عرضه‌ی پچ ۵.۳ فاینال فانتزی ۱۴ برای ماه ژوئن، یا حداکثر جولای در نظر گرفته شده است. اسکوئر انیکس هم‌چنین اخیرا خبر داد که بازی‌کننده‌هایی که بیش از یک ماه است فاینال فانتزی ۱۴ را بازی نکرده‌اند، چه کسانی که تا به حال اشتراک نداشته‌اند و چه کسانی که اشتراک‌شان تمام شده، می‌توانند به صورت رایگان ۲۰۰ ساعت فاینال فانتزی ۱۴ بازی کنند.

