بحران جهانی اخیر، شرکت‌های بازی‌سازی مختلفی را برانگیخته است تا در راستای ترغیب افراد به ماندن در خانه، بازی‌های رایگانی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. شرکت سگا هم در حرکتی تازه، تصمیم گرفته است تا بازی «توتال وار: شوگان ۲» (Total War: Shogun 2) را به صورت رایگان در دسترس همه قرار دهد.

انتخاب شوگان ۲ به عنوان بازی رایگان سری توتال وار، حرکتی بسیار پسندیده است؛ طوری که با بهترین و محبوب‌ترین بازی این سری طرف هستیم. سگا نه سراغ بازی‌های قدیمی و کلاسیک این مجموعه رفته و نه یکی از قسمت‌های اخیر توتال وار را برای عرضه‌ی رایگان انتخاب کرده؛ بلکه دست روی بهترین انتخاب یعنی شوگان ۲ گذاشته است.

در کنار ارایه‌ی رایگان توتال وار:‌ شوگان ۲، تعدادی از دیگر بازی‌های این مجموعه و بسته‌های الحاقی آن‌ها هم با تخفیف به فروش خواهند رسید. متاسفانه جدیدترین قسمت این سری یعنی «توتال وار: سه پادشاهی» و بسته‌های دانلودی آن‌ها شامل این تخفیف جدید نخواهند شد.

سگا درباره‌ی ارایه‌ی رایگان شوگان ۲ بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن نوشته است: «چند هفته‌ی اخیر چالش‌های غیرقابل تصوری را مقابل بسیاری از ما قرار داد، اما تلاش همگانی دنیا برای مقابله با این مشکلات بسیار انگیزه بخش بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع، ما هم می‌خواهیم شما را با ارایه یک هدیه به ماندن در خانه و نجات جان افراد تشویق کنیم. می‌خواهیم مقابله با این موقعیت سخت را کمی آسان‌تر کنیم. امیدواریم این هدیه روزهایتان را کمی روشن‌تر کند.»

شوگان ۲ ادای احترام بزرگی به دوره‌ی فئودال ژاپن است. بازی‌کننده‌ها در شوگان ۲ جنگ‌های بزرگ فرهنگ سامورایی را برنامه‌ریزی می‌کنند و امپراطوری‌های بزرگی را در ژاپن باستان بنا می‌کنند؛ امپراطوری‌هایی که چه با مبارزات بزرگ و چه با فتل‌های بی سر و صدا و تصمیمات هوشمندانه شکل می‌گیرند.

بازی توتال وار: شوگان ۲ قرار است از امروز به صورت رایگان در استیم ارایه شود. بازی به مدت چهار روز رایگان خواهد بود و فقط کافی است آن را به حساب کاربری خود اضافه کنید تا برای همیشه به آن دسترسی داشته باشید.

صفحه‌ی شوگان ۲ در استیم

منبع: یوروگیمر

The post شوگان ۲ از امروز رایگان می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala