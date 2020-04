به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Sony رسما تاریخ انتشار جدیدی برای بازی‌های The Last of Us: Part II و Ghsot of Tsushima اعلام کرد. اکنون بازی‌های The Last of Us Part II برای عرضه در 30 خرداد و Ghost of Tsushima در 27 تیر برنامه‌ریزی شده‌اند.

منبع متن: pardisgame