پس از یک ماه تعلیق، سونی رسما تاریخ عرضه‌ی نهایی بازی The Last of Us Part II را اعلام کرده است. طبق خبری که سونی دیروز منتشر کرد، این بازی در روز ۱۹ ژوئن سال جاری عرضه خواهد شد.

خبر لغو عرضه‌ی یکی از بزرگترین بازی‌های امسال در ادامه‌ی بحران جهانی کووید ۱۹ منتشر شده بود. سونی ماه گذشته اعلام کرد که به خاطر مشکلات اخیر، آن‌ها از وضعیت عرضه‌ی بازی در تمام نقاط دنیا مطمئن نیستند؛ طوری که طبق گفته‌ی آن‌ها، امکان ارایه‌ی نسخه‌های کافی به تمام خریداران وجود نداشت. در نتیجه شاهد لغو عرضه‌ی The Last of Us Part II تا زمانی نامشخص بودیم.

خوشبختانه تاخیر در عرضه‌ی The Last of Us Part II چندان طولانی نیست و در مقایسه با تاریخ عرضه‌ی اصلی بازی یعنی ۲۹ ماه می، با سه هفته تاخیر طرف هستیم. تاریخ جدید عرضه‌ی بازی یعنی ۱۹ ژوئن به سونی اجازه می‌دهد تا یک ماه آینده را کمی بیشتر صرف تبلیغات کند.

مشخصا، سونی تاریخ ۱۹ ژوئن را در حالی انتخاب کرده که از وضعیت تولید نسخه‌های کافی برای خریداران مطمئن است. تفاوت وضعیت The Last of Us Part II با دیگر بازی‌های آینده، تمام شدن مراحل توسعه‌ی بازی پیش از جدی شدن مشکلات ناشی از کووید ۱۹ است. می‌توان مطمئن بود که سونی از همین حالا تولید نسخه‌های مختلف The Last of Us Part II را شروع کرده.

بازی‌های بزرگ ماه جاری میلادی، یعنی دو بازی «رزیدنت اویل ۳» و «بازسازی فاینال فانتزی ۷» با مشکل کمبود نسخه‌ی دیسکی مواجه شده‌اند. در واقع تمام خریداران گزارش داده‌اند که نسخه‌ی دیسکی بازی هیچ جا برای خرید موجود نیست. فروشگاه‌های بزرگ ایالات متحده مثل آمازون، نسخه‌ی دیسکی فاینال فانتزی ۷ را پیش‌فروش کرده و گفته‌اند که احتمالا در پایان ماه بعد آن را به دست خریداران خواهند رساند؛ آن هم در حالی که فاینال فانتزی ۷ حدود یک ماه است که رسما عرضه شده.

نبود نسخه‌های کافی بازی به هنگام عرضه، آن هم برای یک بازی کاملا داستان-محور مثل The Last of Us Part II مشکل بزرگی است. همین حالا هم تعدادی از صحنه‌های کلیدی بازی و پایان آن به بیرون درز کرده‌اند؛ طوری که استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ از طرفداران درخواست کرده است که مراقب اطلاعات غیررسمی بازی باشند. سازندگان بازی تلاش بسیاری کرده‌اند تا قصه‌ی بازی، آن‌طور که آن‌ها در نظر گرفته‌اند از سوی مخاطب تجربه شود و درز ویدیوها و قصه‌ی بازی به بیرون، سال‌ها تلاش یک تیم را از بین می‌برد.

ممکن است سونی در پی این موضوع، به سرعت تاریخ عرضه‌ی جدیدی برای بازی انتخاب کرده باشد، ولی با توجه به اینکه ساخت The Last of Us Part II تمام شده بود و کمتر از یک ماه پس از آن هم شاهد عرضه‌ی یکی دیگر از بازی‌های سونی یعنی Ghost of Tsushima هستیم، احتمال چنین حرکتی کم است.

در کنار خبر اعلام تاریخ انتشار جدید The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima، هرمن هولست، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی، در پیغامی از شرکت‌های سازنده‌ی آن‌ها تشکر کرده است. هولست گفته که توسعه‌ی این بازی‌ها و ارایه‌ی تجربه‌ای با بالاترین کیفیت، به دلیل اتفاقات اخیر در شرایطی سخت صورت گرفته و تیم‌ها بسیار سخت تلاش کرده‌اند تا عرضه‌ی این دو بازی محقق شود.

با تمام این اوصاف، بالاخره می‌توانیم در روز ۳۰ خرداد انتظار عرضه‌ی The Last of Us Part II را روی کنسول پلی‌استیشن ۴ داشته باشیم.

