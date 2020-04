ناتی داگ: هر آنچه که از TLOU: Part 2 دیدید و شنیدید مهم نیست، تجربه نهایی ارزشش را خواهد داشت

چند روز گذشته برای طرفداران The Last of Us بسیار تلخ و ناامید کننده بودند. طی این هفته بخش عظیمی از بازی لو رفت و ویدیوهای آن در سطح اینترنت منتشر شدند. منبع این ویدیوهای لو رفته مشخص نیستند اما شایعات حاکی از آن هستند شخصی که سابقه کار روی بازی را داشته، این ویدیوها را پخش کرده است. اکنون ناتی داگ به این ویدیوها واکنش نشان داده و مطابق انتظارات، از این بابت بسیار ناراحت هستند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، ناتی داگ در فضای مجازی بیانیه‌ای رسمی در رابطه با ویدیوهای لو رفته از The Last of Us: Part II منتشر کرده و به طرفداران اطمینان داده که نتیجه نهایی همچنان ارزشش را خواهد داشت:

"می‌دانیم که چند روز گذشته برای شما فوق‌العاده دشوار بوده است. ما هم همین حس را داریم. ناامید کننده است که شاهد انتشار و به اشتراک‌گذاری ویدیوهایی از حالت غیرآماده و در حال ساخت بازی باشیم. تمام توان خود را برای دور ماندن از اسپویلرها به‌کار بگیرید و ما هم از شما می‌خواهیم که بازی را برای خودتان اسپویل نکنید."

نیل دراکمن هم در توئیتی جداگانه گفت کارش از ناراحتی و غم بابت لو رفتن ویدیوها گذشته است:

"قلب تیم و طرفداران شکست. با این حال، ما هنوز بسیار برای انتشار این بازی و تجربه آن توسط شما هیجان‌زده هستیم."

مشخص نیست که جزئیات بیشتری بابت این موقعیت به‌وجود آمده منتشر می‌شود یا خیر اما Sony و ناتی داگ مطمئنا در حال انجام تحقیقات خود برای فهمیدن چگونگی لو رفتن این ویدیوها هستند (با فرض اینکه واقعا کار یکی از کارمندان باشد). در هر صورت، اگر هویت شخص مسئول این وضعیت مشخص شود، قطعا اتهامات و دردسرهای قانونی را به خود خواهد دید. در صورت موفقیت Sony در شناسایی این فرد، نه تنها این شخص به‌طور کل دیگر جایی برای کار کردن در صنعت بازی‌های ویدیویی نخواهد داشت، بلکه حتما با شکایات قانونی از سمت Sony و ناتی داگ مواجه می‌شود. هنگام کار روی بازی‌هایی مثل The Last of Us، همیشه توافق‌نامه‌هایی میان استودیو و کارمند امضا خواهد شد و فرد مسئول لو رفتن این ویدیوها با نقض این قوانین، خود را در خطر اتهامات قانونی قرار داده است.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame