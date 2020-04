تاریخ جدیدی برای عرضه‌ی بازی The Last of Us Part II انتخاب شده و در همین راستا، سونی عرضه‌ی بازی بعدی خود یعنی Ghost of Tsushima را یک ماه به عقب انداخته است تا عرضه‌ی این دو بازی با یکدیگر تداخل نکند.

البته که عرضه‌ی The Last of Us Part II مطمئنا تنها دلیل تغییر تاریخ عرضه‌ی Ghost of Tsushima نبوده است؛ طوری که بحران جهانی اخیر چه روی توسعه و چه روی عرضه‌ی بازی‌ها تاثیر گذاشته است. در حالی که ساخت قسمت دوم The Last of Us مدتی است که به پایان رسیده، احتمالا استودیوی بازی‌سازی ساکر پانچ نیازمند زمان بیشتری برای اتمام Ghost of Tsushima از خانه بوده؛ زمانی که با تاخیر یک ماهه‌ی عرضه‌ی، امکان جبران آن وجود خواهد داشت.

در هر حال، با تاخیر زیادی مواجه نشده‌ایم. عرضه‌ی Ghost of Tsushima در ابتدا برای روز ۲۶ ژوئن در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر باید در روز ۱۷ جولای انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم.

خبر اعلام تاریخ عرضه‌ی جدید دو بازی آینده‌ی سونی، در قالب پیغامی از سوی «هرمن هولست» منتشر شده است. هولست، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی، پیامی در وبلاگ پلی‌استیشن منتشر کرده و نوشته است:

«در حالی که تیم‌های ما در سونی و استودیوهای بازی‌سازی ما به اهداف مشخص شده‌ی خود نزدیک می‌شوند، آن هم در حالی که با دنیایی روبرو شده‌اند که توسط کووید ۱۹ تغییر کرده است، این نیاز را می‌بینیم که خودمان را با دنیای همیشه در حال تغییر، تطبیق دهیم. با اینکه تداخلی در رویه‌ی کاری‌مان به وجود آمده، می‌خواستیم تا اطلاعات جدیدی از زمان عرضه‌ی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ به طرفداران پلی‌استیشن ارایه دههیم. به آرامی وضعیت توزیع جهانی در حال بهوبود است و با خوشحالی تایید می‌کنم که بازی The Last of Us Part II در روز ۱۹ ژوئن و بازی Ghost of Tsushima در روز ۱۷ جولای عرضه خواهد شد. می‌خواهم شخصا از تیم‌های ناتی داگ و ساکر پانچ به خاطر دستاوردهای‌شان تشکر کنم، چون می‌دانیم که تحت تاثیر وضعیت فعلی، تمام کردن پروژه‌ی توسعه‌ی این بازی‌ها راحت نبوده است. هر دو تیم به سختی کار کرده‌اند تا تجربه‌هایی با بالاترین کیفیت ارایه دهند و ما با اشتیاق منتظر نظر شما نسبت به آن چه ساخته‌اند در چند ماه آینده هستیم. نهایتا از جامعه‌ی پلی‌استیشن به خاطر پشتییبانی همیشگی و صبرشان تشکر می‌کنم.»

مراحل توسعه‌ی Ghost of Tsushima پس از عرضه‌ی بازی قبلی استودیوی ساکر پانچ یعنی Infamous: Second Son شروع شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. آن‌طور که سازندگان بازی گفته‌اند، بازی قرار است نقشه‌ای بزرگ در ژاپن باستان را پر از تجربه‌ها و مراحل مختلف، در مقابل بازی‌کننده‌ها قرار دهد. این امکان در بازی قرار داده شده است تا بین مهارت‌های سامورایی و نینجا، یکی را انتخاب کرد و نه‌تنها گیم‌پلی متفاوتی را رقم زد، بلکه عکس‌العمل متفاوتی از دنیای بازی گرفت.

انتظار داریم مثل دیگر ساخته‌های استودیوی بازی‌سازی ساکر پانچ، با یک اکشن محیط باز شگفت‌انگیز، حتی بارها بهتر از مجموعه‌ی Infamous طرف شویم و این بار، قصه‌ای بسیار خوب هم کنار روند بازی درگیرکننده‌ی معمول آن‌ها بشنویم.

تنها موضوع نگران کننده، تصمیم سونی در عرضه‌ی دو بازی The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima در فاصله‌های زمانی بسیار نزدیک به یکدیگر است. عرضه‌ی Ghost of Tsushima برای کمتر از یک ماه پس از The Last of Us Part II در نظر گرفته شده و این مدت زمان، برای اجرای یک پروژه‌ی مارکتینگ درخور Ghost of Tsushima کافی نیست؛ طوری که این احتمال وجود دارد تا چشم‌ها بیشتر روی یکی از بازی‌ها خیره شوند.

می‌توان انتظار داشت که سه هفته پس از عرضه‌ی قسمت دوم The Last of Us، بازتاب‌ها و صحبت‌های حول این بازی به قدرت ادامه داشته باشند و عرضه‌ی Ghost of Tsushima در چنین وضعیتی، کمکی به بازی نخواهد کرد. حتی این موضوع را هم باید در نظر گرفت که بیشتر افراد از دیدگاه مالی، احتمالا فقط توانایی خرید یک بازی را در یک بازه‌ی مشخص داشته باشند و عرضه‌ی دو بازی بزرگ و مهم پلی‌استیشن ۴ در فاصله‌ی زمانی بسیار کوتاه، از این موضوع هم تاثیر خواهد گرفت. مخصوصا که یک بازی با سبک و سیاق سامورایی و ژاپن باستان، به شدت مخاطب کمتری از یک بازی داستان-محور پساآخرالزمانی دارد که اتفاقا دنباله‌ی محبوب‌ترین بازی دهه‌ی گذشته هم هست. در هر صورت، امیدواریم تصمیم‌های سونی روی موفقیت Ghost of Tsushima و تلاش چند ساله‌ی استودیوی ساکر پانچ تاثیر منفی نگذارد.

بازی Ghost of Tsushima در روز ۲۷ تیر به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

