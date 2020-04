چند روز اخیر برای دو بازی انحصاری بزرگ PS4 بسیار جنجال‌ برانگیز بوده‌اند. شب گذشته بالاخره تاریخ انتشار جدید The Last of Us: Part II مشخص شد و اکنون می‌دانیم که Ghost of Tsushima هم برای چند هفته با تاخیر منتشر می‌شود. به انتشار Ghost of Tsushima بسیار نزدیک هستیم اما با این وجود چیز زیادی از آن نمی‌دانیم ولی ظاهرا به‌زودی تغییری از این بابت صورت می‌گیرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، استودیوی Sucker Punch در صفحه رسمی توئیتر خود پس از اعلام تاخیر کوتاه در انتشار بازی، افزود با کار کردن از راه دور در خانه در حال غلبه بر برخی مشکلات هستند و از این فرصت بیشتری که به‌وجود آمده، برای اصلاح باگ‌ها و ایرادات برای عرضه نسخه نهایی استفاده می‌کنند.

آن‌ها همچنین در ادامه گفتند جزئیات بیشتر از گیم‌پلی بازی هم به‌زودی منتشر می‌شود اما روز دقیقی را برای آن مشخص نکردند. تاکنون نمایش‌ها و اطلاعات بسیار کمی از این بازی دیده‌ایم بنابراین قطعا شنیدن این خبر برای طرفداران جای خوشحالی است.

بازی Ghost of Tsushima در روز 17 جولای (27 تیر) برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

