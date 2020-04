بازی Trials of Mana منتشر شده و وبسایت‌های مختلف جهان نقدها و نمرات خود را منتشر ساخته‌اند. نکته‌ی جالبی که در اکثر نمرات دیده می‌شود این است که منتقدان از ریمیک بازی راضی بوده‌اند و گاهی آن را بهتر از نسخه‌ی کلاسیک که در سال 1995 منتشر شده بود دانسته‌اند. Trials of Mana هم‌اکنون برای پلی استیشن 4، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوئیچ در دسترس است، قابل ذکر است که نسخه‌ی سوئیچ بازی هم‌اکنون با تخفیف‌های مناسبی در فروشگاه آمازون قابل تهیه است. با نقدها و نمرات Trials of Mana همراه پردیس‌گیم باشید:

Hardcore Gamer 90

"تا الان سه عنوان نخست از سری Mana ریمیک شده‌اند، و Trials of Mana بدون شک بهترین ریمیک از میان این بازسازی‌هاست. تفاوت میان این سه بازی ریمیک شده بسیار گسترده و بزرگ است. Trials of Mana عنوانی است که داستان و کاراکترهای نسخه‌ی اصلی را گرفته و با ارائه‌ی روایت خود تجربه‌آی لذت بخش ارائه می‌کند."

Wccftech 85

"بازسازی Trials of Mana توانسته تجربه‌ای کاملا نو و تازه به کاربران ارائه دهد. حتی اگر جزء به جزء داستان را می‌دانید، باز هم این بازی ارزش تجربه را خواهد داشت."

RPG Site 80

"علی‌رغم برخی مشکلات در ارائه و ایراداتی در سطح دشواری بازی، Trials of Mana به شدت سرگرم‌کننده است. این عنوان می‌داند که باید چه چیزی به مخاطب بدهد و با اعتماد به نفسِ کامل خود را بازسازی می‌کند. به این زودی‌ها جهان Trials of Mana را فراموش نخواهم کرد."

SpazioGames 80

"پس از ریمیک فوق العاده‌ای که از Secrets of Mana شاهد بودیم سازندگان این‌بار با بازسازی Trials of Mana توانسته‌اند بازی را به آنچه که مستح‌اش بود برسانند. این ریمیک کار خود را به بهترین نحو انجام داده است."

IGN Italia 80

"بازی بی‌نقض نیست اما به خوبی ریمیک را با نسخه‌ی اصلیِ 1995 آمیخته و استانداردهای مدرن شدنِ این عنوان را حفظ کرده. Trials of Mana با اصالت سابق خود تجربه‌ای سرگرم کننده است که ارزش تکرار بالایی دارد."

Eurogamer Italy 70

"بازی Trials of Mana بیست و پنج سال پیش JRPG خوبی بود. این نسخه‌ی بازسازی شده نیز لذت تجربه‌ی Trials of Mana را دارد اما در مدرنیزه کردن بازی موفق نبوده است."

Gamers Heroes 50

"تنها هواداران سرسخت و دوآتشه‌ی سری Mana باید این بازی را تجربه کنند. Trials of Mana در عین حال که به بازی اصلی وفادار مانده، به هیچ وجه بازی خوبی نیست و ارزش وقت گذاشتن را ندارد."

متای نسخه‌ی PS4 این بازی در وبسایت متاکریتیک: 77

متای نسخه‌ی Nintendo Switch این بازی در وبسایت متاکریتیک: 76





