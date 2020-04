نگاهی بر اطلاعات موجود درباره‌ی بازی The Last of Us Part II

“گردآوری و ترجمه شده توسط Armin__The Order 1886"

این مقاله شامل اطلاعات و اسپویلرهایی که اخیراً فاش شده نمی‌باشد.



بدون شک بازی The Last Of Us 2 یکی از مورد انتظار‌ترین بازی‌های سال 2020 می‌باشد که بسیاری از گیمر‌ها برای تجربه‌اش لحظه شماری کرده و حتی برای انتشار یک تریلر جدید از بازی هر روز به سازندگانش التماس می‌کنند. مشکلات پیش آمده به خاطر COVID-19 که سبب تاخیر مجدد این عنوان به یک تاریخ نامعلوم شد، تعداد زیادی از طرفداران را ناامید کرد ولی تصمیم GAMESTOP برای بازگشایی فروشگاه‌هایشان می‌تواند امیدی برای طرفداران این بازی باشد؛ چرا که بزرگترین دلیل تاخیر این عنوان مشکلات به وجود امده در عرضه فیزیکی بازی می‌باشد، به همین دلیل احتمال دارد که فاصله زیادی با روز عرضه این عنوان نداشته باشیم. تا این لحظه جزییات هیجان‌ انگیز زیادی از این عنوان منتشر شده که در این گرداوری اطلاعات، از منبع‌های معتبر مختلفی از جمله Game Informer و IGN و مصاحبه‌هایی که با سازندگان بازی صورت گرفته استفاده شده است.

بازی The Last Of Us 2 پیشرفت‌های خیلی زیادی در زمینه‌های مختلفی کرده است، که با مکانیک‌ها و قابلیت‌های جدید اضافه شده به بازی شروع می‌کنیم. Ellie نسبت به Joel خیلی چابک‌تر و از نظر جثه کوچک‌تر می‌باشد که این باعث شده است سازنده‌ها بتوانند توانایی‌های جدید زیادی به او اضافه کنند؛ مثل قابلیت پریدن. شما از این به بعد می‌توانید پرش کرده و لبه‌ها بگیرید و بالا بروید. دیوارهای نه چندان بلند دیگر مانعی برای شما حساب نمی‌شوند و به خاطر کوچکتر بودن جثه Ellie می‌توانید از جاهای باریک رد شده و از راه های مختلف دشمنان خود را دور بزنید. به لطف این توانایی‌های Ellie سازنده‌ها گفته‌اند که معماهای خیلی جالبی به بازی اضافه کرده‌اند و دیگر با معماهای ساده‌ای که در بازی قبلی با پیداکردن نردبان یا تیکه چوب راه خود را ادامه می‌دادید مواجه نخواهید شد. حتی به گفته برخی از منابع، سازنده‌ها برای اضافه کردن به حس ماجراجویی بازی، برای Ellie یک طناب در نظر گرفته‌اند که با استفاده از آن می‌توانید از بعضی ساختمان ها و دیوارهای بلند بالا بروید. گشت‌وگذار و کاوش در محیط بازی برای پیدا کردن تجهیزات و آیتم‌های مختلف یکی از بخش‌های مهم بازی می‌باشد که سازنده‌ها تمرکز زیادی بر آن کرده‌اند. شما قادر خواهید بود تمام پنجره‌ها را در بازی بشکنید. به عنوان مثال اگر در اتاقی که کنارش یک پنجره می‌باشد قفل باشد، با شکاندن پنجره به راحتی می‌توانید وارد اتاق شوید. دیگر قابلیت جدیدی که به بازی اضافه شده به Ellie اجازه میدهد که سینه‌خیز شده، بین چمن‌ها و گیاه‌ها دراز کشیده و با رفتن به زیر ماشین‌ها از دید دشمنان برای مدتی پنهان بماند. Ellie در حالت سینه خیز قادر به استفاده از سلاح‌هایش نیز خواهد بود.

قابلیت بعدی که به بازی اضافه کرده‌اند، جاخالی دادن می‌باشد که با استفاده از آن می‌توانید ضربات دشمنان را جاخالی داده و از آسیب خوردن خود‌داری نمایید. در مقابل تیراندازی دشمنان نیز می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید؛ به طوری که باعث می‌شود دقت تیراندازی آن‌ها پایین آمده و گلوله‌ها به صورت دقیق به هدف اصابت نکنند. قابلیت جاخالی دادن یکی از دلایلی می‌باشد که مبارزات در بازی یک‌پارچه و بی‌نظیر به نظر می‌رسند، چون وقتی جاخالی می‌دهید حرکات Ellie با توجه به جهت حمله و حتی زاویه حمله دشمنان کاملاً تغییر می‌کنند. این فقط بخشی از انیمیشن های جدید ناتی داگ می‌باشد که باعث می‌شود همه مبازه ها و درگیری‌ها حالت سینماتیک داشته باشند و بسیار واقعی به نظر برسند.

وقایع The Last Of Us 2 پنج سال بعد از بازی قبل اتفاق می‌افتد، به همین دلیل انتظار می‌رود Joel علاوه بر گیتار زدن به Ellie شنا کردن هم یاد داده باشد؛ چون در یک بازی اخرالزمانی که برای زنده ماندن هرکاری می‌کنید، شنا بلد نبودن اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد. طبق گفته سازندگان The Last Of Us 2 دارای بزرگترین و پر جزئیات‌ترین جهانی می‌باشد که ناتی داگ تا به حال خلق کرده‌ است. مناطق جدید زیادی تو بازی هستند که تا به این لحظه منطقه برفی کوهستانی جکسون که خانه جدید Ellie و Joel می‌باشد و منطقه سیاتل که شهری ویران شده با ساختمان‌های بلند خراب‌شده و محیط‌های جنگلی، نمایش داده شده‌اند.

همانند بازی اول قسمت های مختلف داستان بازی در فصل های مختلف سال روایت می‌شوند و قرار هست شاهد گرافیک فک براندازی باشیم. بازی‌های ناتی‌داگ از جزئیات خیلی بالایی برخوردار هستند و وسواس زیادی برای ساخت بازی‌‌هایشان به خرج می‌دهند. به عنوان مثال، اگر در فصل زمستان درخت یا بوته‌ای پوشیده از برف باشد و به هر نحوی به لرزش در بیایند، برف ها به زمین می‌ریزند . اگر از روی گیاه ها و چمن های بازی رد بشوید یا برخوردی داشته باشید، تکان خورده و صدا می‌دهند.

به گفته نیل‌ دراکمن، The Last Of Us 2با این که یک بازی خطی هست ولی دارای محیط های نیمه‌باز و بزرگتری می‌باشد. همچنین بازی دارای ماموریت‌های جانبی مختلفی می‌باشد که داستان‌های کوتاهی را روایت می‌کنند و به صورت اتفاقی امکان دارد با آن‌ها مواجه بشوید و یا با گشت وگذار در نقشه بازی پیدایشان بکنید. به عنوان مثال امکان دارد با شخصی مواجه بشوید که در شرایط خطرناکی قرار گرفته و نیاز به کمک دارد نحوه واکنش و چگونگی کمک شما به این شخص عواقب مختلفی رو در پی خواهد‌ داشت. بازی به صورت کامل خطی نمی‌باشد شما وقتی می‌خواهید از نقطه A به نقطه B بروید، می‌توانید چندین راه مختلف را انتخاب کنید. به عنوان مثال در نمایش E3 2018 دیدیم که Ellie با گروهی از دشمنان داخل یک فروشگاه درگیر می‌شود. به گقته نیل دراکمن بعضی از بازیکنان برای بار اول که بازی را شروع می‌کنند براساس راه‌های مختلفی که انتخاب می‌کنند ممکن است کلاً این مکان رو نبینند و بنابراین بازی ارزش تکرار خیلی بالایی دارد و تجربه هر بازیکن با بازیکن دیگر کاملا متفاوت خواهد بود. نیل دراکمن افزود که اگر در نمایش E3 2018 در وحله اول Ellie توسط دشمنان دیده نمی‌شد دشمنان به دنبال Ellie نمی افتادند و درگیری داخل فروشگاه هرگز اتفاق نمی افتاد.

طبق گفته سازندگان The Last Of Us 2 طولانی‌ترین بازی می‌باشد که ناتی داگ تا به‌ حال ساخته است. همانند بازی اول همیشه کنار شما یک همراه خواهد بود تا روند بازی خسته کننده نشود. انتظار می‌رود در اوایل بازی شخصیت Dina و از اواسط بازی Joel همراه شما در این بازی باشند. هوش مصنوعی همراه پیشرفت‌های خیلی زیادی نسبت به بازی‌های قبلی ناتی داگ کرده است. به عنوان مثال در بازی قبلی همراه شما اگر به صورت اتفاقی جلو دشمن در می‌آمد، هوش مصنوعی دشمن طوری رفتار می‌کرد که انگار همراه را کلاً ندیده است. این اتفاق قرار نیست دیگر روی بدهد چون همراه شما هوش مصنوعی خیلی دقیق‌تر و پیشرفته‌تری دارد و با دقت خیلی زیادی حرکت می‌کند. همچنین اینبار همراه شما نقش خیلی مهمی در مبارزات و حتی مخفی‌کاری دارد و مقدار آسیبی که به دشمنان وارد می‌کند برابر با مقدار اسیبی که شما وارد می‌کنید خواهد بود

اگر فکر می‌کنید مبارزه ها در بازی قبلی بسیار خشن بودند، صبر کنید، چون طعم واقعی خشونت را قرار است تو بازی جدید بچشید. برخلاف نسخه اول اینبار دشمنان نیز از تیرکمان استفاده می‌کنند. اگر به شما تیر بخورد تا خودتان تیر را در نیاورید نمی‌توانید از قابلیت Listen Mode استفاده کنید و قادر نخواهید بود به خوبی هدفگیری کنید و موقع تیراندازی با سلاح ها با مشکل مواجه خواهید‌ شد. هوش مصنوعی دشمنان در سطح خیلی بالایی قرار دارد به طوری که دشمنان اسم های همدیگر را می‌دانند و همدیگر را با اسم هایشان صدا میزنند . اگر دوست کسی و یا حتی همسر کسی رو بکشید با فریاد اسمهایشان را صدا می‌زنند، عصبانی شده و واکنش های خیلی ناراحت کننده‌ای از خودشان نشان می‌دهند. به گفته نیل دراکمن هدف از این کارشان نزدیک شدن رفتار دشمنان به انسان‌های واقعی می‌باشد و بازیکنان اخر هر کشت و کشتاری احساس گناه خواهند‌ کرد . رفتار دشمنان نیز بعد از اینکه آشنا یا دوستشان بمیرد به کلی تغییر میکند و در طول بازی قراراست رفتار‌های گوناگونی از سوی دشمنانمان ببینیم.

در بازی اول وقتی دشمنان دنبال شما بودند، فقط جاهای محدودی را دنبال شما می‌گشتند، اما اینبار قرار است همه جا به دنبال شما باشند. اگر دشمنی شما را ببیند که در حال دویدن به داخل یک ساختمان هستید به گروه خود اطلاع رسانی کرده و شما رو محاصره می‌کنند و از هر طرف حمله کرده و یا با انداختن بمب دودزا و بمب های مختلف تحت فشارتان خواهند گذاشت تا از ساختمان خارج شوید.

بازی از سیستم جدیدی به اسم مخفی کاری آنالوگ(Analog Stealth) و مخفی کاری گیاهی(stealth vegetatio) استفاده می‌کند که شرایط مخفی کاری بازی را به کل تغییر داده است. عواملی مانند ارتفاع چمن ها یا اندازه کاور ها تاثیر در دید دشمن دارند و حتی اگر فقط کیف شما دیده شود، دشمنان جای شما را شناسایی میکنند. به طور خلاصه ارتفاع و ضخامت گیاهانی که در بین انها مخفی می‌شوید، مشخص می‌کنند که دشمنان تا حدی می‌توانند Ellie را ببینند و تنهاجایی که نمی‌توانند شما رو ببینند پشت دیوار می‌باشد. دیگر سیستم جدید بازی Vague Knowledge نام دارد که دشمنان می‌توانند در مورد مکانی که پنهان شده‌اید ایده هایی داشته باشند و با همدیگر بحث کنند. به عنوان مثال اگر کسی را با تیرکمان کشته باشید دشمنان می‌توانند با در نظر گرفن زاویه و جهت برخورد تیر جای شما رو پیدا کنند. اگه دشمنان جسدی را پیدا کنند جزئیات جسد و نحوه موردنش را با بقیه اعضای گروهشان در میان می‌گذارند. در حالت کلی هوش‌مصنوعی دشمنان در حدی بالا می‌باشد که به هر عمل شما عکس‌العملی نشان می‌دهند بنابراین مبارزات و مخی‌کاری نسبت به قبل بسیار چالش‌برانگیر‌تر خواهد بود و به خاطر قدرت سخت افزاری PS4 قرار است نسبت به بازی اول با تعداد دشمنان خیلی زیادی درگیر شویم و حتی گروه‌های خیلی بزرگی از مبتلا‌شدگان و انسان‌ها را ببینیم که جنگیدن با آن‌ها غیر ممکن است و فرار کردن در اولویت می‌باشد.

در بازی قبلی گروه‌های مختلفی وجود داشتند که از مهمترین ان‌ها می‌توان به Fireflies اشاره کرد. در The Last Of Us 2 ایا شاهد بازگشت این گروه خواهیم بود یا نه؟ فعلا به این سوال نمی‌توانیم پاسخی قطعی بدهیم ولی تا این لحظه از وجود سه گروه متفاوت در بازی مطلع هستیم. گروه اول WLF یا Washington Liberation Front (جبهه آزادسازی واشنگتن) ملقب به Wolves می‌باشند. WLF یک سازمانی شبه نظامی می‌باشند که هرکسی را ببینند که جزو گروه خودشان نیست، درجا و بدون رحم می‌کشند. ویژگی اصلی این گروه استفاده از سگ‌ها در مبارزات و درگیری‌ها می‌باشد که این گروه را خیلی جالب می‌کند. این سگ‌ها تاثیر خیلی زیادی در روند مخفی کاری بازی دارند. سگ‌ها از حس بویایی خودشان استفاده می‌کنند تا رد Ellie را بگیرند و Ellie با استفاده از حالت Listen Mode می‌تواند ردی که از خود به جای گذاشته است را ببیند. اگر سگی رد شما را گرفت، می‌توانید با ایجاد صدا و پرتاب اشیاء حواسش را پرت کنید. وجود سگ‌ها باعث می‌شود که نتوانید یک جا ثابت بمانید، دائم باید در حال حرکت باشید و به آسانی نتوانید نزدیک صاحبشان شده و بدون سر و صدا بکشیدشان چون همیشه در کنار و نزدیکی آن‌ها هستند.

علاوه بر انسان‌ها، در بازی سگ‌ها نیز اسم دارند و صاحب‌ها‌یشان آن‌ها را با اسم‌ مخصوص خودشان صدا می‌زنند. وقتی شما یک سگ را می‌کشید، صاحبش او را با اسم صدا زده و ناراحتی خود را با رفتارش نشان می‌دهد. حالا اگر صاحب سگ را اول بکشید سگ کنار جسد صاحبش رفته و زوزه زده و عزاداری می‌کند این حرکت با اینکه خیلی خشن به نظر می‌رسد ولی به واقعیت بازی افزوده است و به گفته نیل دراکمن کسانی که نمی‌خواهند سگ‌ها رو بکشند، می‌توانند با مخفی کاری فرار کنند. البته جاهایی از بازی هست که شما مجبور هستید با سگ‌ها مبارزه کنید.

گروه دوم که در نمایش ها دیدیم Seraphites (نام گروهی از فرشتگان در یهودیت و مسیحیت) نام دارند. این گروه مذهبی هستند و بیشتر در اطراف Seattle (سیاتل) فعالیت می‌کنند. این فرقه از خشونت خیلی زیاد برای زنده ماندن استفاده می‌کنند که قرار است صحنه های خیلی وحشتناکی را از این گروه ببینیم . ویژگی این گروه که خیلی منحصر بفردشان می‌کند، سوت زدن می‌باشد. این گروه وقتی به دنبال شما هستند برای ارتباط با یکدیگر به جای حرف زدن با یکدیگر، سوت می‌زنند و این باعث می‌شود شما نتوانید تشخیص بدهید که چه کاری میخواهند انجام بدهند! آیا جای شما را می‌دانند؟ چه نقشه‌ای برای کشتنتان در سر دارند؟ شما توسط این گروه همیشه غافلگیر شده و در درگیری‌ با Seraphitesها، با چالش و سختی زیادی روبرو خواهید شد.

گروه سوم که در بازی قبلی نیز اشاراتی شده بود و دشمن اصلی Fireflies هم هستند، FEDRA یا همان Federal Disaster Response Agency نام دارد. این گروه همان بازماندگان ارتش امریکا هستند و اختیار مناطق قرنطینه را در دست دارند و در بازی اول فقط تعدادی از سرباز‌ها و کارگر‌های این گروه را دیدیم که به هیچ وجه رفتار دوستانه‌ای ندارند.

علاوه بر این سه گروه در نمایش های بازی، Ellie با یک Stalker و یک Shambler نیز درگیر شد. Stalker‌‌‌ها که در بازی اول هم وجود داشتند، دچار تغییرات زیادی شده‌اند. Stalker‌ها سرعت بالایی دارند و هنوز بینایی خود را از دست نداده‌اند و بیشتر تمایل دارند تا در جاهای مختلف کمین کرده و حمله کنند. Shambler ها نیز همانند Bloaters از قدرت بالایی برخوردار می‌باشند و به راحتی نمی‌میرند و وقتی نزدیکتان شده باشند از خود اسید اسپری کرده و هوای اطراف را سمی می‌کنند و هنگام مردن منفجر می‌شوند.

سیستم Crafting بازی از لحاظ مکانیک شبیه نسخه اول می‌باشد ولی تغییرات و پیشرفت‌های زیادی کرده است و آیتم‌های ساختنی زیادی به بازی اضافه شده‌اند. آیتم جدیدی که مشاهده کردیم Trap Mines یا همان تله مین نام دارد که در دمو منتشر شده دیدیم Ellie از Trap Mine برای کشتن یک Shambler استفاده کرد. به گفته سازندگان Trape Mines در مقابل Infected ها خیلی خوب عمل می‌کند ولی در مقابل انسان‌ها اگر جای مناسبی قرار نگیرند، شناسایی شده و از بین می‌روند. ایتم جدید بعدی خفه‌کن می‌باشد که در حالت معمولی با شلیک سه گلوله از بین می‌رود ولی با اپگرید کردن می‌توانید مقاومت خفه‌کن را بالا برده و استفادی بیشتری کنید. دیگر آیتم جدید بازی تیر‌های انفجاری می باشد که Ellie برای کشتن دشمنان از ان استفاده کرد. انتظار می رود در بازی نهایی بتوانیم تیرهای مختلفی برای تیرکمان خود بسازیم. ایتم بعدی Stun Bomb نام دارد که با استفاده از ان می‌توانید دشمنان را برای مدتی گیج کرده و به راحتی انها را بکشید یا فرار کنید. بخش آپگرید و شخصی‌سازی بازی نیز نسبت به قبل گسترده‌تر شده است. اپگرید سلاح ها خیلی زیادتر شده و تنوع خیلی زیادی دارند و شما با استفاده از میز کار می‌توانید سلاح‌هایتان را تمیز کرده و اپگرید کنید. به جای اینکه با روند داستانی ایتم‌های جدید برای ساختن باز شوند این بار یک درخت مهارت گسترده در اختیار دارید تا بتوانید هرطور که دلتان میخواهد از Skill های موجود استفاده کنید. علاوه براین، با پیدا کردن مجله های مختلف در بازی به شاخه های توانایی Ellie اضافه می‌شود و مهارت های جدیدی یاد می‌گیرد.

بنابر جزئیات منتشر شده از بازی معلوم هست که با یک بازی انقلابی طرف هستیم و مثل همیشه ناتی‌داگ فوق‌العاده عمل کرده است. نظر شما در مورد جزئیات The Last Of Us 2 چیست؟ و چه انتظاراتی از بازی دارید؟

