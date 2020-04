نقد و بررسی بازی Resident Evil Resistance

"به قلم عرفان حایری"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

Resident Evil Resistance که پیش‌تر با نام Project Resistance می‌شناختیم‌اش؛ یک بازی آنلاین چند نفره بر اساس دنیای مجموعه بازی Resident Evil است که شامل دو بخش Survivor و Mastermind می‌شود. با وجود اینکه کپکام هیچگاه در ساخت بازی‌های آنلاین برای این مجموعه موفق نبوده، اما باز هم دست از تلاش برنمی‌دارد و با عنوانی ظاهراً خلاقانه سعی می‌کند تا جای خود را کنار دیگر بازی‌های آنلاین (که این روزها طرفدار زیادی دارند و سازندگان‌شان پول خوبی به جیب می‌زنند) باز کند. بازی به شما اجازه می‌دهد تا خودتان سرنوشت عده‌ای را با قرار دادن زامبی‌ها و هیولاهای مختلف بر سر راه‌شان، تعیین کنید و در زاویه‌ای دیگر تلاش کنید تا از این سرنوشت فرار کنید. با وجود اینکه چنین چیزی بسیار سرگرم‌کننده به نظر می‌رسد اما محصول نهایی چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.

طراحی گیمپلی این بازی، به خودی خود جالب و سرگرم کننده است. بازی به شما پیشنهاد می‌کند تا قبل از آغاز، وارد بخش آموزشی شوید تا پیچ و خم کار دستتان بیاید. همین بخش آموزشی، بدون شک بهترین قسمت بازی است و مهارت کپکام را در طراحی یک دنیای مناسب بر اساس مجموعه RE، نشان می‌دهد. اینکه به عنوان Mastermind بتوانیم از طریق دوربین‌های مدار بسته‌‌‌ قربانی‌های خود را تماشا کنیم و هر بار حقه‌ جدیدی رو کنیم تا مطمئن شویم نمی‌توانند زنده از محیطی که در آن گیر افتاده‌اند بیرون بیایند، واقعاً لذت بخش است. از طرفی این که به عنوان Survivor در شرایطی غیر قابل پیش بینی قرار بگیرید و به هیچ وجه نتوانید حدس بزنید چه زمانی قرار است با چگونه دشمنی مواجه شوید، واقعاً هیجان‌انگیز است؛ خصوصاً که در عین حال باید به دنبال تعدادی کلید برای فرار از آن محیط نیز بگردید. اما درست زمانی که وارد بازی اصلی می‌شوید، مشکلات آن آغاز می‌شوند.

اینکه سرورهای بازی به معنای واقعی کلمه افتضاح هستند و اینکه یک لحظه از بازی بدون باگ نمی‌گذرد، قطعاً مشکلات بسیار مهمی هستند. اما ای کاش تنها مشکلات بازی همین‌ها بودند تا می‌توانستیم به خودمان بگوییم طی آپدیت‌های ماهیانه اراداتش رفع می‌شود و در نهایت می‌توان از تجربه آن لذت برد. متأسفانه حقیقت چیز دیگری است و ایرادات فنی بسیاری در این بازی یافت می‌شوند. برخلاف بازی RE3 که دشمن‌ها از هوش مصنوعی بسیار خوبی برخوردار هستند، در این بازی با هوش مصنوعی فوق‌العاده ضعیف برای دشمن‌ها طرف هستیم. به طور مثال هنگامی که در حال جستجو برای پیدا کردن کلیدها هستید، ناگهان یک سگ جلوی شما ظاهر می‌شود که چون علاوه بر شما هم‌تیمی‌هایتان نیز اطرافتان هستند، کاملاً گیج می‌شود و به جای اینکه یک تهدید باشد، بیشتر سوژه‌ای برای خنده است. البته این به این معنی نیست که پیروز شدن در بازی آسان است. اتفاقاً برعکس، اگر بخواهید در نقش Survivor بازی کنید و از بخت و اقبال به یک Mastermind بی‌رحم برخورده باشید، تقریباً شانس برد برای تیم شما صفر است؛ چرا که او قدرت‌هایی دارد که عملاً پیروز شدن بر آن‌ها غیر ممکن است. به طور مثال او می‌تواند در مقطعی از بازی، موجودات بیشتری غیر از زامبی‌ها و سگ‌ها جلوی پایتان ظاهر کند و حتی قادر است از مستر اکس و حالت G ویلیام بریکین نیز استفاده کند. بنابراین اگر بخواهد بی رحمانه عمل کند و از همان لحظه ورودتان به منطقه جدید، یکی از این دشمن‌ها را درست پشت در ظاهر کند—و همچنان از چندین زامبی و تله‌های دیگر نیز استفاده کند—می‌تواند با خنده‌های خبیثانه پیروزی خود را جشن بگیرد.

شخصیت‌هایی که در بخش Survivor در اختیار شما قرار می‌گیرند هریک ویژگی به خصوصی دارند. اما ویژگی‌هایی مانند کار گذاشتن تله یا نشانه‌گیری قوی و زور بازوی بیشتر، در برابر قدرت‌هایی که Mastermind دارد چندان ارزشی ندارند و شاید تنها قدرت شخصیت January که می‌تواند دوربین‌های مدار بسته را غیرفعال کند، کارآمد باشد. این یک ایراد بزرگ برای بازی محسوب می‌شود که اجازه نمی‌دهد هر ۲ گروه بتوانند چالش یکسانی داشته باشند و این مهارت خودشان در بازی کردن باشد که پیروزشان کند؛ نه بخت و اقبال. این ایرادات با سرورهای ضعیف بازی ۲ چندان می‌شوند. چندین بار برای خودم پیش آمدم که با گروهم به وضعیت خوبی رسیده بودیم و شانس پیروزی داشتیم، اما ناگهان اختلالات سرور بازی را به طور کل قطع می‌کرد و گاها باعث می‌شد دشمنانی که یک دقیقه قبل در محیط اضافه شدند؛ تازه برایم ظاهر شوند و یا هنگام Heal کردن نوار سلامتم با تأخیر چند ثانیه‌ای پر شود و به اشتباه تمام Herbهای خود را از دست بدهم.

علاوه بر این‌ها طراحی مراحل بازی هم چندان چالش منطقی ندارند و سازندگان فقط سعی کرده‌اند تا با بستن راه‌های اطراف، بازیکن را برای پیدا کردن کلیدها گیج کنند. تعدادی از شخصیت‌های بازی از همان ابتدا قابلیت حمل اسلحه را دارند و تعدادی هم با استفاده‌ از ابزارهایی مانند چوب به جنگ زامبی‌ها می‌روند. اما این قضیه اصلا اهمیتی ندارد؛ چراکه بعد از انجام دادن اولین بخش از هر دور بازی و رسیدن به چک‌پوینت، به اندازه کافی امتیاز جمع کرده‌اید که بتوانید اسلحه جدید بخرید. بنابراین هیچ‌گاه این حس به شما دست نمی‌دهد که شخصیتی که انتخاب کردید با دیگری فرق دارد. درست است که ویژگی به خصوص هرکدام از آن‌ها فرق می‌کند اما این‌ها به هیچ وجه کافی نیستند. چیزی که تجربه بازی‌های آنلاین گروهی را خاص می‌کند این است که تجربه بازی با هر شخصیت حس و حال متفاوتی داشته باشد و بازیکن همه آن‌ها را امتحان کند تا بالاخره شخصیت مورد علاقه خود را پیدا کند. اما اینجا شخصیت‌ها صرفاً یک ظاهر بی‌اهمیت هستند.

به طور کلی، شاید در طول زمان با عنوان بهتری طرف شویم اما پایه و اساس این بازی به گونه‌ای طراحی شده که به اندازه کافی چالش برانگیز و اعتیادآور نیست. این موضوع بی تجربگی سازندگان در طراحی بخش آنلاین را نشان می‌دهد. خوشبختانه این بازی به طور کاملا جداگانه روی دستگاه شما نصب می‌شود و می‌توانید فقط کمپین اصلی، یعنی همان RE3 را نگه دارید و به طور کامل بخش Resistance را کنار بگذارید. اما نکته اینجاست که چرا کپکام شما را مجبور می‌کند برای تجربه RE3 هزینه بخش آنلاین آن هم پرداخت کنید. شاید هم کاملا از این موضوع آگاه بوده که اگر این بازی را جداگانه منتشر کند هیچکس سمت آن نخواهد رفت و از محبوبیت نمسیس سؤاستفاده کرده است تا افراد بیشتری را به تجربه این بازی تشویق کند. شاید هم این صرفاً یک تست برای گروهی تازه کار باشد تا بتوانند در آینده یک عنوان سرگرم کننده و جذاب برای طرفداران بازی‌های آنلاین طراحی کنند.

بازبینی تصویری:

سیستم امتیازدهی پس از پایان هر دور بازی، چندان جالب نیست.

گاهی حتی ۲۰ دقیقه صبر کردن برای یافتن پلیرها، بدون نتیجه باقی می‌ماند.

به وسیله کارت‌های امتیاز که در محیط بازی پیدا می‌کنید، می‌توان اسلحه و مهمات جدید خریداری کرد

بسیاری از اوقات، باگ‌ها و ضعیف بودن سرور منجر به مرگ شما می‌شود.

نکات مثبت:

کیفیت بصری جذاب

موسیقی‌های هیجان انگیز

تجربه‌ای متفاوت در دنیای RE

نکات منفی:

مشکلات عمده در سرور بازی

ایرادات فنی بسیار زیاد است

طراحی مراحل چالش‌های منطقی ندارد

عدم تطابق چالش‌های دو بخش Survivor و Mastermind

شخصیت‌های بی منطق و خشک

سخن آخر: Resident Evil Resistance در نگاه اول جالب و خلاقانه به نظر می‌رسد. اما ایرادات طراحی مراحل، منطقی نبودن چالش‌ها و مشکلات فنی بسیار اجازه نمی‌دهد تا بتواند خودش را کنار سایر بازی‌های آنلاین چند نفره جا کند و احتمالا به زودی کمتر کسی بخواهد آن را تجربه کند.

Verdict

At first glance, Resident Evil Resistance seems interesting and creative. However, level design issues, illogical challenges, and numerous technical problems do not let it find its place among other online titles, and soon few people will want to experience it

Final Score: 5 out of 10

