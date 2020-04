به گزارش پردیس‌گیم، استدیوی All in! Games قصد دارد با روایت ماجراجویی‌های یک حشره به دنیای Metamorphosis قدم بگذارد. تریلر سینماتیکی که دیروز از این بازی منتشر شد نشان می‌دهد که Ovid Works با الهام گرفتن از کتاب معروف "مسخ" از کافکا چه تصوراتی در سر دارد. Metamorphosis تابستان امسال برای PC، Xbox One و Nintendo Switch منتشر خواهد شد.

Metamorphosis بازیکنان را در شرایطی کاملا نوین خواهد گذاشت تا از دید یک حشره به دنیا نگاه کنند. معماهای مختلف، پارکور، بالا رفتن از اشیاء، جستجو به دنبال سرنخ و پیروز شدن بر موانع از کارهایی است که باید در Metamorphosis انجام دهید، و همچنین مکانیزم‌های منحصر بفردی که در سیستم حرکات وجود دارد شما را با جثه‌ی کوچک خود به خوبی عجین می‌کند. این بازی اقتباسی از از "مسخ" کافکا که شما را در جهانی سورئال و خیالی با کاراکترهای متعدد قرار می‌دهد و از بازیکن می‌خواهد که راه خود را به سمت برج بیابد.

در Metamorphosis شما نقش Gregor را خواهید داشت که تبدیل به حشره‌ای کوچک شده است و باید در سفری شگفت‌انگیز به راز پنهان تبدیل شدن خود پی ببرید. Metamorphosis عنوانی اول شخص است که در جهانی سورئال جریان دارد و قابلیت‌های جدید شما آخرین و تنها امیدتان برای رستگاری هستند. شما می‌توانید تریلر معرفی Metamorphosis را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame