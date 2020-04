نمایشِ انیمیشنِ Hello Neighbor در این هفته بیش از 10 میلیون بازدید داشته است

به گزارش پردیس‌گیم ،جمعه‌ی هفته‌ی پیش ما نمایشی کوتاه از سری انیمیشنِ Hello Neighbor را به نمایش گذاشتیم، این نمایش یک ویدیوی 6 دقیقه‌ای بود که ما در آن مفهوم و ظاهری که فصلِ کاملِ انیمیشنِ Hello Neighbor قرار است به نمایش بگذارد را به طرفدارانمان نشان دهیم.

در حالِ حاضر سری بازیِ Hello Neighbor شاملِ 3 نسخه می‌شود:

- (Hello Neighbor (2017 - بازیِ اصلی

- (Hello Neighbor: Hide & Seek (2018 - روایتِ وقایعِ پیش از بازیِ اصلی

- (Secret Neighbor (2019 - نسخه‌ی فرعی با محوریتِ بخشِ چند نفره (Multiplayer)

مجموعاََ تمامیِ این 3 نسخه‌ی سری بازیِ Hello Neighbor بیش از 30 میلیون بار دانلود شده‌اند، نکته‌ی جالب و جذابِ موضوع اینجا است که سری بازیِ Hello Neighbor دارای یک سری کتاب است که به تازگی میزان فروشِ آن از 2 میلیون نسخه گذشته است و نویسنده‌ی این سری کتاب‌ها یعنی خانومِ کارلی آنِ وِست (Carly Anne West) نیز داستانِ سری انیمیشنِ سریِ بازیِ Hello Neighbor را نوشته است.

ما نمایشِ کوتاهِ سری انیمیشنِ Hello Neighbor را با تمامِ جهان به اشتراک گذاشتیم و تا به این لحظه که در حالِ نوشتنِ این متن هستیم بیش از 11 میلیون نفر آن را در YouTube مشاهده کرده‌اند.

ما امیدواریم که این نمایش توجهِ شبکه‌های پخش کننده را جلب کند، چه پخش به صورتِ استریم یا پخشِ سنتی تا ما بتوانیم یک فصلِ کامل را از سری انیمیشنِ Hello Neighbor تولید کنیم.

ما شدیداََ باور داریم که ساختنِ یک سریِ قوی و توسعه دادنِ آن در چندین رسانه‌ی مختلف راهی است که از طریقِ آن میتوان به بخشِ اشباع نشده‌ی دنیای بازی‌های ویدیویی وارد شد؛ توسعه دهندگان و بازیسازان لازم است تا در رابطه با ساختنِ یک رابطه‌ی با دوام در دراز مدت با طرفدارانشان از طریقِ قدرتِ مالکیتِ معنویِ اثرشان فکر کنند و این راهی است که ما تصمیم گرفتیم تا به وسیله‌ی آن سری بازیِ Hello Neighbor را توسعه دهیم؛ نسخه‌ی سومِ سری بازیِ Hello Neighbor در حقیقت به وسیله‌ی استودیوی متفاوتی (از استودیوی سازنده‌ی اصلیِ سری بازیِ Hello Neighbor) توسعه یافت در حالی که استودیوی اصلیِ سازنده‌ی اصلیِ سری بازیِ Hello Neighbor در حالِ کار بر روی نسخه‌ی بعدیِ سری بازیِ Hello Neighbor و همچنین کمک به تیمِ سازنده‌ی سری انیمیشنِ بازیِ Hello Neighbor بوده است.

