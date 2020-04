فضای موردنیاز برای اجرای The Last of Us II مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم، ناتی‌داگ اخیرا اعلام کرده بود که The Last of Us II بزرگ‌ترین، جاه طلبانه‌ترین و البته بهترین بازی آنها خواهد بود، حال با توجه به حجم مورد نیاز این عنوان به نظر می‌رسد که ناتی‌داگ درمورد سایز و اندازه‌ی بازی گزاف نمی‌گفته است.

صفحه‌ی رسمی The Last of Us II در وبسایت پلی استیشن هم‌اکنون بازی را برای پیش خرید در اختیار کاربران گذاشته و در کنار این مورد، فضای مورد نیاز بازی را هم مشخص کرده است. 100 گیگابایت فضای خالی حداقل فضای مورد نیاز برای اجرای TLOU 2 خواهد بود که البته در قالب دو دیسک منتشر خواهد شد.

هفته‌ی قبل مطمئنا یکی از پرفراز و نشیب‌ترین برهه‌های زمانی برای The Last of Us II و طرفدارانش بوده است. لیک شدن بسیاری از عناصر مهم داستانی باعث شدند که عده‌ای افراد نادان مشغول به اسپویل کردن بازی برای دیگران کنند که همین کار باعث شد صدای نیل دراکمن و تیم سازنده درآید و به این کار اعتراض کنند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که ناتی‌داگ چه آشی برای هواداران پخته و قصد ارائه‌ی چچه چیزی را دارد.

منبع متن: pardisgame