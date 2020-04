به گزارش پردیس گیم، بازی Dying Light 2 شاید به این زودی‌ها به بازار نیاید؛ اما به نظر می‌آید که سازنده‌ی آن، Techland، هنوز هم محتواهایی برای نابود کردن زامبی‌ها زیر دست خود دارد. با وجود این که Hellraid دنباله‌ای بر داستان اصلی Dying Light نیست، غنیمتی برای طرفدارانی است که به دنبال چیزهای بیشتر از این عنوان ۵ ساله هستند، می‌باشد.

اگر از طریق نام آن متوجه نشدید، باید گفت که این DLC قطعاً اهریمنی است، به طوری که مضمونی شیطانی ارائه می‌کند. تریلر آن، شما را به راهروی ساختمانی ظاهراً متروکه می‌برد و سریعاً رنگ قرمزی اتاق را پر می‌کند و طلسم‌هایی براق و قرمز، روی دیوارها ظاهر می‌شوند. سپس از درون ابری از دود که با انرژی قرمزی جرقه می‌زند، یک دستگاه Arcade ظاهر می‌شود که روی صفحه‌اش نوشته شده است: "روح را وارد کنید." (به جای سکه را وارد کنید.)

این DLC به مانند محتواهای اضافه‌ی قبلی Dying Light، به نظر نمی‌آید. البته این موضوع شاید به علت تاریخچه‌ی محاصره‌کننده‌ی آن باشد. Hellraid در اصل عنوانی کامل بود که Techland در سال ۲۰۱۳، در حال کار بر روی آن بود تا این که Dying Light و به دنبال آن، موفقیتی که به همراه آورد، Techland را مشغول کرد و از این رو Hellraid منحل شد. حالا به نظر می‌رسد که این عنوان، در قالب محتوای جدید برای بازی زامبی پارکوری Dying Light بازگشته است.

البته هنوز هم نامبهمی‌هایی اطراف این DLC پرسه می‌زنند. در کنار تاریخ عرضه‌ی نامفهموم "این تابستان"، هیچ اطلاعاتی از قیمت آن در دسترس نیست. DLC های اصلی این بازی یعنی The Bozak Horde و The Following در حال حاضر، به ترتیب قیمت‌های ۱۰$ و ۲۰$ دارند. ولی از آنجایی که نمیدانیم Hellraid دقیقاً شامل چه چیزهای جدیدی می‌شود، این که پیش‌بینی کنیم چه قیمتی خواهد داشت، سخت است. اما به نظر می‌آید این که گمان کنیم این DLC مربوط به مبارزه با اهریمن و دیوها می‌باشد، معقولانه است، اما این که چنین چیزی چگونه با سیستم و مکانیزم مبارزه‌ی Dying Light جور در خواهد آمد، فعلاً رازی فاش نشده است.

در هر صورت، Hellraid به نظر، موردی مناسب برای سرگرم نگه داشتن طرفداران Dying Light است تا اینکه نسخه‌ی بعدی آن، یا حداقل اخباری جدید از آن، عرضه شود.

در اینجا می‌توانید تیزر این DLC را مشاهده و دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame