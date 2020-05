صداپیشه‌ی شخصیت جوئل در بازی The Last of Us اعلام کرده که به سریال شبکه‌ی HBO امیدوار می‌باشد، اما معتقد است بازهم بازی اصلی بهترین راه تجربه‌ی داستان الی و جوئل می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، اخیرا تروی بیکر مصاحبه‌ی جدیدی با Fandom درباره‌ی سریال مورد انتظار The Last of Us که توسط کریگ مازین خالق Chernobyl ساخته می‌شود، داشته است و گفت که چرا فکر می‌کند این مجموعه‌ی تلویزیونی موفق خواهد شد.

به گفته‌ی این صداپیشه، این سریال می‌تواند بسیار بهتر از فیلمی که نیل دراکمن ابتدا برای ساخت برنامه داشت، ظاهر شود.

او در این رابطه گفت: "من فکر می‌کنم روایت این داستان به صورت اپیزودی می‌تواند بسیار تاثیرگذارتر باشد، چون که تبدیل یک تجربه‌ی 16 ساعته به 2 ساعته غیر ممکن است. این داستان باید به صورت اپیزودی و در قالب 3 یا 4 فصل رویات شود تا ما بتوانیم داستانی معادل داستان بازی را به نمایش بگذاریم و تجربه‌ی مجموعه‌ی The Last of Us را در اختیار مردم بیشتری بگذاریم."

اگرچه بیکر به این سریال بسیار امیدوار است، اما او معتقد است که هیچ چیزی نمی‌تواند جای بازی اصلی را بگیرد. او گفت: "حال و هوای فوق‌العاده‌ی فصل زمستان بازی و آن حسی که به بازیکن می‌دهد، به نظر من این‌ها چیزی هستند که قابل ترجمه در دیگر مدیوم‌ها نیستند. هیچ چیز نمی‌تواند جای بازی اصلی را بگیرد، اما من فکر می‌کنم سریال HBO می‌تواند تجربه‌ای نزدیک به آن را ارائه بدهد. ما همچنین قادر خواهیم بود از طریق این مجموعه تجربه‌ای متفاوت را به کسانی که به هر دلیلی بازی را انجام نداده‌اند، بدهیم."

استودیوی ناتی داگ هم اکنون سخت بر روی ساخت دنباله‌ی این بازی یعنی The Last of Us Part II کار می‌کند که در تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر خواهد شد. هم اکنون بخش زیاد و مهمی از این بازی لو رفته و در فضای اینترنت قرار گرفته است، پس اگر نمی‌خواهید چیزی از داستان بازی برایتان اسپویل شود، مواظب باشید و هر مطلبی راجع به آن را باز نکنید.

منبع متن: pardisgame