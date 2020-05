مطالب اخیر در رابطه با وضعیت استودیوی ناتی داگ دروغ هستند

استودیوی ناتی داگ روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارند. آن‌ها به دلیل موقعیت به‌وجود آمده بخاطر ویروس کرونا مجبور به تاخیر در عرضه بازی The Last of Us: Part II شدند و سپس ساعاتی قبل از رونمایی از تاریخ انتشار جدید، بخش‌های زیادی از داستان بازی لو رفتند. بدتر از همه این‌ها، برخی ظاهرا از بدشانسی استودیو خوشحال هستند و نهایت استفاده را از این وضعیت با انتشار مطالب دروغین می‌برند.

به گزارش پردیس گیم، متاسفانه شاهد انتشار خبرهای دروغ زیادی در صفحات اجتماعی هستیم و از همه بدتر اینکه تعداد زیادی از طرفداران با باور کردن این مطالب، سراغ قضاوت درباره سازندگان و مدیران استودیو می‌روند. در Reddit شایعه شده بود که بخش‌های لو رفته از بازی توسط یکی از کارمندان ناراضی ناتی داگ به دست عموم رسیده است. طبق داستان، او درخواست یک پیش‌پرداخت از پاداش‌های خود را داشت اما این خواسته وی رد و سپس تهدید به فسخ قرارداد شد. در ادامه هم براساس این شایعات ظاهرا این فرد برای آنکه ناتی داگ را مجبور به انتشار زودتر The Last of Us: Part II کند، داستان بازی را لو می‌دهد.

که صد البته چنین داستانی حقیقت ندارد. در این پست Reddit گفته شده که ناتی داگ صدها نفر از کارمندان خود را مرخص کرده اما این درست نیست چراکه در واقع سازندگان از طریق خانه خود همچنان در حال کار برروی بازی هستند تا مراحل ساخت را به اتمام برسانند. جیسون شرایر، خبرنگار شناخته شده و قابل اعتماد صنعت بازی‌های ویدیویی هم در توئیتر گفت اخبار اخیر درباره ناتی داگ و وضعیت رفتارشان با کارمندان کاملا دروغ است. وی افزود: "من با افرادی از ناتی داگ صحبت کردم و آن‌ها باور دارند شخصی که داستان و ویدیوها را لو داده، کارمند استودیو نبوده است." اینکه دقیقا به چه شکل این ویدیوها در فضای مجازی پخش شد به عنوان یک راز باقی می‌ماند.

از طرفی هم یک خبر نامرتبط و متشنج‌گر هم به‌طور تصادفی همراه با مطالب مربوط به وضعیت کاری کارمندان ناتی داگ در توئیتر منتشر شده که یکی از طراحان ارشد بازی‌ها در استودیوی ناتی داگ، آنجا را ترک کرده و به Double Fine که Microsoft مالک آن است، ملحق شده است. این طراح ارشد ظاهرا Edgar Newman نام دارد و دقیقا مشکل همینجاست که اصلا چنین فردی وجود خارجی ندارد و پروفایل LinkedIn او هم حذف شده است. تناقض‌های دیگری هم در رابطه با این نام وجود دارد، مثلا وی در لیست طراح ارشد The Division هم قرار گرفته، در صورتی که این نقش در ساخت آن بازی را شخص دیگری بر عهده داشت.

اینکه دقیقا چرا چنین اخبار دروغی در رابطه با یکی از بهترین استودیوهای PlayStation، آن هم نزدیک به انتشار بازی مهم‌ و بزرگ‌شان توسط برخی منتشر می‌شوند مشخص نیست. باید امیدوار بود با نزدیک شدن به عرضه بازی، این جو از بین برود و جامعه گیمینگ به وضعیت عادی خود برگردد.

منبع متن: pardisgame