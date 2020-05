Sony موفق به شناسایی فاش کنندگان ویدیوها و داستان The Last of Us: Part II شد

به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال (و احتمالا کل نسل هشتم)، انتظارات و بار زیادی بر دوش بازی The Last of Us: Part II است. این بازی دنباله یکی از تحسین برانگیزترین عناوین نسل قبل و یکی از آخرین انحصاری‌های کنسول PS4 است که مدت زیادی از شروع مراحل ساخت آن می‌گذرد. هفته‌های اخیر هم خصوصا برای طرفداران سخت بوده‌اند چراکه داستان و پایان‌بندی آن لو رفته گرچه به‌نظر می‌رسد شرکت Sony موفق به شناسایی افراد مسئول شده است.

توجه: این خبر فاقد هرگونه مطلبی درباره محتویات ویدیوها و بخش‌های لو رفته از داستان است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Sony در بیانیه‌ای به GamesIndustry.biz تایید کرد افراد مسئول لو رفتن ویدیوها و داستان The Last of Us: Part II شناسایی شده‌اند. طبق گزارش GamesIndustry.biz، این افراد "هیچ‌گونه وابستگی و ارتباطی با Sony Interactive Entertainment یا استودیوی ناتی داگ نداشته‌اند" که یعنی این لو رفتن‌ها از یک منبع خارجی بوده است. Sony به اشتراک‌گذاری جزئیات بیشتر را رد کرد و "اطلاعات مربوط به افراد مسئول این وضعیت در حال حاضر موضوع یک تحقیق است."

بخش‌های زیادی از داستان The Last of Us: Part II لو رفته و گشتن در فضای مجازی برای طرفداران قدیمی و اصیل این سری خطرناک شده است. با این حال، خوشبختانه Sony و ناتی داگ تاکنون ویدیوهای زیادی را در یوتیوب، توئیتر و سایر پلتفرم‌ها حذف کرده‌اند. در هر صورت به طرفداران واقعی این بازی پیشنهاد می‌شود برای روزهای آتی در گشت‌وگذار در یوتیوب، توئیتر، Reddit و پیام‌رسان‌های آنلاین محتاط باشند.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame