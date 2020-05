کمتر از چند ماه تا عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد باقی مانده و بالاخره قرار است شاهد اولین بازی‌های این کنسول‌ها باشیم. مایکروسافت رسما خبر داده است که آخر همین هفته اولین بازی‌های ایکس‌باکس سری ایکس را نمایش خواهد داد.

برنامه‌ی آخر هفته‌ی مایکروسافت برای نمایش بازی‌های کنسول نسل بعد خود، در قالب برنامه‌ی دوره‌ای «اینساید ایکس‌باکس» صورت خواهد گرفت. طبق خبری که مایکروسافت منتشر کرده، در این برنامه می‌توانیم انتظار نمایش گیم‌پلی بازی‌های ایکس‌باکس سری ایکس را داشته باشیم. مایکروسافت مشخصا به کلمه‌ی گیم‌پلی اشاره کرده است؛ طوری که قرار است خبری از تریلر انیمیشنی و رونمایی‌هایی از این قبیل نباشد و بالاخره اولین بازی‌های نسل بعد را رسما تماشا کنیم.

می‌توانید در روز پنج شنبه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، برنامه‌ی اینساید ایکس‌باکس را ببینید.

این برنامه مشخصا به نمایش بازی‌هایی خواهد پرداخت که ساخته‌ی استودیوهای مایکروسافت نیستند. «آرون گرینبرگ»، مدیر مارکتینگ بازی‌های ایکس‌باکس در مایکروسافت، در حساب کاربری خود در توییتر توضیح داده و گفته است: «برای نمایش اولین گیم‌پلی بازی‌های همکاران ما روی ایکس‌باکس سری ایکس بسیار هیجان زده هستیم. استودیوهای بازی‌سازی ایکس‌باکس سخت مشغول کار روی برنامه‌های تابستان خود هستند که به زودی جزییات آن‌ها را اعلام خواهیم کرد.»

در نتیجه نباید انتظار نمایش بازی‌هایی مثل «هیلو» یا رونمایی شماره‌ی بعدی سری بازی‌های «فورتزا» و «فیبل» را داشته باشیم.

اطلاعاتی از بازی‌هایی که قرار است در این برنامه نمایش داده شوند در اختیار نداریم، به غیر از یوبی‌سافت که پس از رونمایی رسمی از فرقه‌ی اساسین جدید، اعلام کرد که این برنامه‌ی ایکس‌باکس، اولین گیم‌پلی بازی Assassin’s Creed Valhalla را به نمایش خواهند گذاشت.

برنامه‌ی آخر هفته‌ی مایکروسافت هم‌چنین یکی از رویدادهای Summer Game Fest محسوب می‌شود.

می‌توانید در روز پنج شنبه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، برنامه‌ی اینساید ایکس‌باکس را از پلتفرم‌های مختلف مثل یوتیوب یا میکسر به صورت زنده تماشا کنید.

