فستیوال بازی تابستان، تیر خلاص جف کیلی به E3 است

«جف کیلی»، به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین افراد صنعت بازی، خبر از راه اندازی رویدادی سه ماهه برای رونمایی از بازی‌های مختلف داده است. رویداد جدیدی که جف کیلی به کمک همکاران خود برگزار خواهد کرد، «فستیوال بازی تابستان» (Summer Game Fest) نام گرفته و این طور که به نظر می‌رسد، قرار است جایگزین اصلی نمایشگاه E3 باشد.

رویداد Summer Game Fest در واقع یک مراسم برای نمایش تعدادی بازی نیست، بلکه به کمک آن، جف کیلی می‌خواهد در بازه‌ی زمانی سه ماه تابستان، پلتفرمی برای نمایش و رونمایی‌های مختلف از بازی‌ها در اختیار شرکت‌های مختلف بگذارد. اساسا، شرکت‌ها محتوای مورد نظر خود را، چه به صورت کنفرانس دیجیتال یا رونمایی‌های جداگانه، تولید می‌کنند و در اختیار جف کیلی و تیم او قرار می‌دهند تا در قالب یکی از رویدادهای Summer Game Fest با پوشش کامل رسانه‌ای و از شبکه‌های مختلف به نمایش در بیاید.

بیشتر شرکت‌های بازی‌سازی بزرگ قرار است از این پلتفرم برای نمایش‌های مختلف خود استفاده کنند. طبق خبری که جف کیلی منتشر کرده، شرکت‌هایی اعم از «سونی»، «مایکروسافت»، «بتسدا»، «الکترونیک آرتز»، «اسکوئر انیکس»، «بلیزارد»، «اسکوئر انکیس»، «سی‌دی پراجکت» و شرکت‌های متعدد دیگری در Summer Game Fest شرکت خواهند کرد.

شرکت‌های بازی‌سازی خودشان به صورت جداگانه از چگونگی شرکت در Summer Game Fest خواهند گفت و برنامه‌هایشان را مشخص خواهند کرد.

تجربه بازی کردن دموهای مختلف بازی‌ها، تجربه‌ای که در نمایشگاه‌هایی مثل E3 یا گیمزکام وجود دارد، قرار است در Summer Game Fest هم تداعی شود. با همکاری ایکس‌باکس و استیم، دموی برخی از بازی‌ها یا نسخه‌های آزمایشی آن‌ها برای مدت زمان محدود در طول Summer Game Fest در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت. نمونه‌ی چنین کاری را قبلا با Steam Game Festival دیده‌ایم که نسخه‌ی کامل یا دموی برخی از بازی‌ها را برای سه چهار روز به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌دهد.

تمام برنامه‌های Summer Game Fest از طریق سرویس‌های پخش مختلف مثل یوتیوب، توییچ، توییتر، میکسر و فیس‌بوک به صورت زنده پخش خواهد شد. پیش از رویدادهای مهم، مثل کنفرانس‌های دیجیتال شرکت‌های بزرگ، جف کیلی شخصا برنامه‌ای زنده اجرا خواهد کرد.

قرار است مراسمی هم از سوی جف کیلی به صورت جداگانه برای Summer Game Fest برگزار شود که بازی‌های آینده را به تصویر می‌کشد.

قرار است رویداد Summer Game Fest از همین ماه آغاز شود و در روز ۲۴ آگوست و با نمایش برنامه‌ی Gamescom Opening Night Live به پایان برسد.

برنامه‌ی آخر این هفته‌ی ایکس‌باکس که قرار است به نمایش بازی‌های ایکس‌باکس سری ایکس بپردازد، اولین برنامه‌ی Summer Game Fest خواهد بود. برنامه‌های رسمی Summer Game Fest از طریق وب‌سایت رسمی آن و شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تیزر کوتاهی که برای Summer Game Fest 2020 منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: توییتر

The post فستیوال بازی تابستان، تیر خلاص جف کیلی به E3 است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala