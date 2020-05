طرفداران The Last of Us: Part II روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند و فضای مجازی به جای ناامنی برای آن‌ها تبدیل شده چراکه شاهد لو رفتن بخش‌های زیادی از داستان و گیم‌پلی بازی هستیم و این می‌تواند لذت تجربه نهایی را از آن‌ها بگیرد اما با این حال برخی متاسفانه به لیکرها ملحق شدند و بخش‌های مهم بازی را تماشا کردند و از بابت داستان بازی ابراز نگرانی و ناامیدی نموده‌اند.

به گزارش پردیس گیم، اکنون نیل دراکمن، کارگردان The Last of Us: Part II و نسخه اول، پس از انتشار خبر شناسایی فاش کنندگان داستان و ویدیوها توسط Sony در توئیتر ابراز خوشحالی کرد اما افزود که هنوز شایعات غلطی در حال پخش هستند و تا بعد از عرضه بازی نمی‌تواند راجع به آن‌ها صحبت کند:

"خوشحالم که موضوع شناسایی فاش کنندگان حل شد اما هنوز شایعات غلطی در حال پخش هستند. منتظر بحث درباره همه این‌ها بعد از عرضه بازی هستم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame