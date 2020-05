با سلام خدمت دوستان پردیس‌گیم، با قسمت دوم از فصل سوم "غرق شده در طرح‌های هنری" درخدمت شما هستیم. با توجه به نزدیک شدن زمان انتشار The Last of Us Part II تصمیم گرفتیم که در این قسمت با چند طرح مفهومی از این بازی کار خود را شروع کنیم و آثاری از هنرمندان مختلف پیرامون The Last of Us II را شاهد باشیم.

غرق شده در طرح‌های هنری" سعی دارد با جمع‌آوری مجموعه‌آی از آثار هنزی مختلف از هنرمندان سراسر جهان، شما را هرچه بیشتر به دنیای سحرآمیز خود فرو ببرد. لازم به ذکر است که این طرح‌های هنری محدود به بازی‌های ویدیویی نیستند و از هر دری صحبت‌ می‌کنند.

منبع متن: pardisgame