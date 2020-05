فاش شدن ویدیوها و داستان The Last of Us: Part II توسط هکرها انجام شده بود

طی هفته‌های اخیر اتفاقات زیادی مرتبط با The Last of Us: Part II رخ داد و بخش زیادی از داستان و ویدیوهای گیم‌پلی لو رفت. از آن زمان تاکنون صحبت‌های زیادی درباره چگونگی لو رفتن این ویدیوها شده است. Sony هم چند روز پیش اعلام کرد افراد مسئول این وضعیت را شناسایی کرده‌اند اما برخلاف گزارشات، آن‌ها هیچ ارتباطی به استودیوی ناتی داگ یا خود Sony نداشتند. اکنون جیسون شرایر، یکی از معتبرترین و معروف‌ترین خبرنگاران صنعت بازی‌های ویدیویی هم گزارشات جدیدی در این رابطه به اشتراک گذاشته است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، طبق گفته شرایر که با برخی از کارمندان ناتی داگ و "دو نفر با اطلاعات داخلی" صحبت کرده، The Last of Us: Part II احتمالا مورد هجوم هکرها قرار گرفته است. ظاهرا هکرها توانسته‌اند از طریق یک Patch برای یکی از بازی‌های قدیمی‌تر ناتی داگ، راه گذری از شبکه امنیتی این استودیو پیدا کنند و به سرورهای آن‌ها دسترسی یافتند.

شرایر مجددا تکرار کرد که این فاش شدن‌ها برخلاف گزارشات، کار هیچ‌یک از کارمندان ناتی داگ نبوده و افزود اتفاقا این استودیو در رابطه با حقوق و پاداش با کارمندان خود بسیار منصفانه رفتار کرده است. او همچنین افزود ویدیوهایی که از بازی لو رفته‌اند مربوط به حالت‌های قدیمی‌تر بازی و گذشته هستند.

به یاد داشته باشید که فعلا اطلاعات و گزارشات غلط زیادی در رابطه با این موضوع وجود دارند اما شرایر یک خبرنگار کاملا قابل اعتماد و مشهور است ولی به هر حال باید منتظر تایید رسمی Sony و ناتی داگ باشیم.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame