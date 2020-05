به گزارش پردیس گیم، Kingdom Two Crowns برای IOS و اندروید با محتویات رایگانی که شخصیت‌های Bloodstained: Ritual of the Night هم در آن حضور دارند و یک Crossover است، منتشر شد.

Dead Lands یک به‌روزرسانی محتویاتی رایگان برای بازی استراتژی و ماجراجویی Kingdom Two Crowns تحت تاثیر بازی اکشن نقش‌آفرینی و ترسناک Bloodstained: Ritual of the Night است. Kingdom Two Crowns: Dead Lands از امروز برای Nintendo Switch ،Xbox One ،PlayStation 4 و استیم در دسترس است. علاوه بر این، Kingdom Two Crowns برای IOS و اندروید هم به‌همراه تمام محتویات Dead Lands منتشر شده و شروع کار این بازی در دستگاه‌های موبایل را رقم می‌زند.

Kingdom Two Crowns: Dead Lands دنیای تاریک جدیدی را دارد که در فرمانروایی قلمروی پادشاهی شما تاثیر می‌گذارد. برای اولین‌بار، بازیکنان می‌توانند سواری‌های خود را تغییر دهند و سرزمین خود را گسترش داده و در آن به کاوش بپردازند. همچنین امکان تعویض میان 4 فرمانده Bloodstained: Ritual of the Night وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. این شخصیت‌های قابل بازی جدید شامل Shardbinder Miriam و شکارچی شیطان یعنی Zangetsu در کنار Gebel احضار کننده و Alfred کیمیاگر می‌شود. طرفداران هردو بازی هم سوپرایزهای جدیدی پیدا خواهند کرد.

Kingdom Two Crowns روز جاری با تمام محتویات Dead Lands و همچنین حالت‌های ویژه Co-Op برای IOS و اندروید منتشر شد که متناسب با کنترل‌های لمسی و کنترلرهای گیم‌پد بی‌سیم در IOS 13، اندروید 10 یا بالاتر است. شما می‌توانید آن را از طریق App Store یا Google Store خریداری کنید.

Bloodstained: Ritual of the Night توسط بازی‌ساز افسانه‌ای Koji “IGA” Igarashi و استودیوی او یعنی ArtPlay ساخته شده شده بود و شرکت 505 Games وظیفه نشر آن را بر عهده داشت. تصویر روی جلد Kingdom Two Crowns: Dead Lands که شخصیت Miriam را سوار برروی یک اسب شیطانی اساطیری به نام Gamigin نشان می‌دهد، توسط Mana Ikeda از ArtPlay طراحی شده که سابقه طراحی تصویر جلد اصلی Bloodstained: Ritual of the Night را هم در کارنامه خود دارد.

دانلود

تماشا به‌صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame