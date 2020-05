ذهن‌های خلق کننده Don’t Knock Twice ،The Bunker و The Complex شما را به سفری در ترسناک‌ترین فصل تابستان با بازی Maid of Sker در سبک وحشت و بقا دعوت می‌کنند. مهمانان هتل Sker در ابتدا می‌توانند این بازی را در ژوئن 2020 (خرداد-تیر) برروی PS4 ،Xbox One و استیم تجربه کنند اما نسخه Switch آن در اکتبر (مهر-آبان) منتشر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم، بازی Maid of Sker به اعماق افسانه‌ها و روایت قومی ولز رفته و بازیکنان در آن به تجربه وحشت در هتل ترسناک Sker می‌روند که داستان آن در سال 1898 روایت می‌شود. شما می‌توانید تا پایان بازی به روش‌های مختلفی در هتل Sker دوام بیاورید و باید در راهروها و اتاق‌ها بدون هیچ سلاحی از تاکتیک‌هایی برای زنده ماندن استفاده کرده و به توانایی خود در ساکت ماندن به‌منظور نفس نکشیدن تکیه کنید.

Maid of Sker نتیجه همکاری Wales Interactive و نویسنده با استعداد Don’t Knock Twice و SOMA بوده و از روایات و افسانه‌های Elisabeth Williams الهام گرفته است؛ داستان غم‌انگیز یک زن ولزی در سال‌های 1800 که جان خود را پس از آنکه پدرش او را در اتاقش زندانی می‌کند بر اثر حمله قلبی از دست می‌دهد. Maid of Sker داستان یک فرمانروایی خانوادگی با رازی ماوراء الطبیعه بوده که تمام بخش‌های هتل را تسخیر کرده است. همچنین Tia Kalmaru برای خلق دوباره آوازهای ولزی در تم و لحن ترسناک Maid of Sker در ساخت این بازی نقش دارد.

ویژگی‌ها:

-هوش مصنوعی مبتنی بر سیستم صداگذاری 3D، مکانیزم اصلی بقا در بازی است.

-یک داستان دلهره‌آور الهام گرفته شده از روایات و افسانه‌های قومی ولزی با ترکیب جنبه‌های روانشناسی، وحشت و ترس بریتانیایی.

-جلوه‌های بصری واقع‌گرایانه با پشتیبانی از رزولوشن 4K در PC و بهبودهایی در PS4 Pro و Xbox One X.

-بازخوانی برخی آوازهای معروف ولزی به‌نام‌های Calon Lân ،Suo-Gân و Ar Hyd Y Nos با صدای دلهره‌آور Tia Kalmaru.

دیوید بنر، مدیر عامل Wales Interactive، در رابطه با معرفی این بازی طی بیانیه‌ای گفت:

"ما از معرفی Maid of Sker بسیار هیجان‌زده هستیم. برای ما Maid of Sker تغییری فوق‌العاده به‌منظور به اشتراک‌گذاری میراث ولز با سایر جامعه دنیای گیمینگ و ترساندن آن‌هاست."

دانلود

تماشا به‌صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame