افزایش یک میلیونی کاربران واقعیت مجازی استیم به لطف Half-Life

به راحتی می‌توانیم از بازی Half-Life: Alyx به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین بازی واقعیت مجازی تاریخ نام ببریم. شرکت بازی‌سازی والو که سال‌ها از عرضه‌ی قسمت جدیدی در مجموعه بازی‌های هاف-لایف سر باز زده بود، شماره‌ی جدید این سری بازی‌ها را در پلتفرم واقعیت مجازی ارایه داد و این حرکت، به خوبی جواب داده است. در ماه گذشته که شاهد عرضه‌ی Half-Life: Alyx روی استیم بودیم، یک میلیون کاربر به تعداد کسانی که روی استیم هدست واقعیت مجازی دارند، اضافه شده است.

این آمار، رسما از سوی استیم ارایه شده است، ولی عدد یک میلیون کاربر بیشتر مربوط به تحلیلی از وب‌سایت Road to VR است. آمار ماهانه‌ی رسمی استیم از محبوبیت بازی‌ها و سخت‌افزارهای مختلف کاربران می‌گوید و از تعداد افرادی که هدست واقعیت مجازی هم دارند، گزارش می‌دهد.

گزارش جدید استیم منتشر شده است و می‌توانیم در آن به خوبی تاثیر عرضه‌ی بازی Half-Life: Alyx را ببینیم. گزارش منتشر شده، تعداد کاربران استیم که در ماه گذشته هدست واقعیت مجازی داشته‌اند را اعلام می‌کند. در نتیجه این را هم باید اضافه کرد که حتما هم این جمعیت قرار نیست به کسانی که Half-Life: Alyx بازی یا حتی هدست خود را روشن کرده بودند، اشاره داشته باشند.

با این اوصاف، در ماهی که شاهد عرضه‌ی Half-Life: Alyx بوده‌ایم، رکوردی در افزایش تعداد کاربران هدست واقعیت مجازی روی استیم ثبت شده است.

آمار منتشر شده از سوی استیم می‌گوید که در ماه آوریل ۱.۹۱ درصد کاربران استیم هدست واقعیت مجازی داشته‌اند. این رقم، بیش از هر میزان دیگری در تاریخ استیم و سه برابر رکورد قبلی است. برای مقایسه، تعداد کاربرانی که روی استیم هدست واقعیت مجازی دارند، در حال حاضر حدود دو برابر کسانی است که استیم را روی لینوکس استفاده می‌کنند.

آمار ۱.۹۱ درصدی به تعداد تمام کاربران استیم اشاره دارد. این تعداد به صورت دقیق از سوی استیم ارایه نمی‌شود. با این حال، وب‌سایت Road to VR با نگاهی به آمارهای قبلی از تعداد کاربران استیم و میزان رشد آن، مقایسه‌ای کوتاه انجام شده و تخمین زده است که در ماه آوریل حدود ۹۵۰ هزار کاربر هدست واقعیت مجازی به استیم اضافه شده است. تعداد کلی کاربران هدست‌های واقعیت مجازی استیم هم ۲.۷ میلیون نفر تخمین زده شده است.

البته این موضوع را هم باید اضافه کرد که مشخصا این یک میلیون کاربر جدید در ماه آوریل، به این معنا نیست که یک میلیون هدست جدید خریداری شده است. بلکه این احتمال هم وجود دارد که افراد هدست‌های قدیمی خود را به کامپیوتر متصل نکرده بودند، ولی حالا متصل کرده‌اند.

در هر حال، انتظار افزایش کاربران هدست‌های واقعیت مجازی در راستای عرضه‌ی یک هاف-لایف جدید، چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود، ولی افزایش یک میلیونی کاربران هدست‌های واقعیت مجازی آن هم در یک ماه، رقمی بود که هرگز انتظار آن را نداشتیم.

بازی Half-Life: Alyx از سوی منتقدان و بازی‌کننده‌ها بازخوردی شگفت‌انگیز گرفته بیشتر افراد نه‌تنها از آن به عنوان بهترین بازی واقعیت مجازی، بلکه به عنوان یکی از بهترین بازی‌های چند سال گذشته یاد می‌کنند.

