به گزارش پردیس گیم به نقل از GameSpot به تازگی رسماََ تایید شد که بازیِ Call Of Duty Warzone برای کنسول‌های نسلِ بعد نیز عرضه خواهد شد.

طی گفتگویی که آقای تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki)، کارگردانِ داستان سراییِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 از استودیوی Infinity Ward به تازگی با وبسایتِ GamerGen داشته است گفته است که آنها (تیمِ استودیوی Infinity Ward) برنامه دارند تا بازیِ Call Of Duty Warzone را برای مدتی طولانی پشتیبانی کنند و این پشتیبانی شاملِ عرضه‌ی نسخه‌ای بهینه شده برای کنسول‌های نسلِ بعد (PlayStation 5 و Xbox Series X) نیز می‌شود.

آقای تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki)، کارگردانِ داستان سراییِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 در گفتگوی خود با وبسایتِ GamerGen گفت:

"من میدانم که برنامه‌ی ما برای بازیِ Call Of Duty Warzone این است که از آن برای مدتی طولانی پشتیبانی کنیم و به همین دلیل در سریع ترین زمانِ ممکنی که آن سیستم‌های جدید (اشاره به کنسولِ PlayStation 5 و Xbox Series X) موجود و در دسترس شوند ما از آنها نیز پشتیبانی خواهیم کرد. "

احتمالاََ اعضای تیمِ استودیوی Infinity Ward همچنین برنامه دارند تا از عنوانِ Call of Duty Modern Warfare 2019 نیز بر روی کنسول‌های نسلِ بعد (PlayStation 5 و Xbox Series X) پشتیبانی کنند؛ زیرا هر دوی این بازی‌ها (Call Of Duty Modern Warfare 2019 و Call Of Duty Warzone) در یک جهانِ واحد وجود دارند و هر دوی آنها به وسیله‌ی تکنولوژی‌ای یکسان ساخته شده‌اند، پس بنابراین انجام دادنِ این کار از سوی اعضای تیمِ استودیوی Infinity Ward کاملاََ غیرِ ممکن به نظر نمی‌رسد.

