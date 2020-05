دامنه Prince of Persia 6 توسط Ubisoft ثبت شد

به این زودی‌ها قرار نیست شایعات بازی جدید Prince of Persia از بین بروند. چندی پیش تصاویر و شایعاتی درباره بازسازی Prince of Persia منتشر شد اما خیلی زود دنیل احمد، اینسایدر معتبر و قابل اعتماد، صحت این تصاویر را رد کرد و گفت هیچ عنوانی از این سری در حال بازسازی نیست.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Altchar، در هر صورت Ubisoft دامنه princeofpersia6.com را ثبت کرده که یعنی احتمالا پروژه جدیدی مربوط به این در حال توسعه است. نام سرورهای این دامنه به سرورهای Ubisoft متصل شده‌اند و این دامنه هم امروز ثبت گردیده است.

البته احتمالا به این زودی‌ها خبری نمی‌شود چراکه دامنه Prince of Persia 5 هم در سال 2005 ثبت شد اما خود بازی 5 سال بعد در سال 2010 در دسترس قرار گرفت.

Ubisoft تاکنون 5 بازی اصلی از Prince of Persia منتشر کرده که از سال 2003 با Sands of Time آغاز و با The Forgotten Sands در سال 2010 به پایان رسیدند. نسخه ششم هنوز معرفی نشده اما Ubisoft اخیرا یک رویداد ویژه Prince of Persia در بازی For Honor تدارک دیده که یعنی احتمالا آن‌ها برنامه‌‌هایی در ذهن دارند.

منبع متن: pardisgame