نیل دراکمن با انتشار پیامی به طرفداران، خبر از به پایان رسیدن مراحل ساخت بازی The Last of Us: Part II داد

بالاخره قطعی شد که این‌بار دیگر The Last of Us: Part II در همان تاریخ اعلام شده یعنی 30 خرداد منتشر می‌شود و باری دیگر شاهد تاخیر نخواهیم بود. طرفداران این بازی سال‌ها انتظار یک دنباله را می‌کشیدند و اکنون فقط چند هفته دیگر باقی مانده است.

به گزارش پردیس گیم، نیل دراکمن در اینستاگرام با انتشار ویدیویی خبر از به پایان رساندن مراحل ساخت The Last of Us: Part II داد:

"می‌خواهم در این لحظه به تیم سازنده تبریک بگویم که جاه‌طلبانه‌ترین بازی تاریخ استودیوی ما را ساخته‌اند. می‌دانم که این را قبلا هم گفته بودم اما تا وقتی خودتان به تجربه این عنوان نپردازید و دقت و اهمیتی که به تمام جزئیات از طراحی مراحل گرفته تا مکانیزم‌ها، گرافیک، محیط‌ها، کارگردانی هنری، شخصیت‌ها، داستان، طراحی صوتی و موسیقی شگفت‌انگیز آن داده شده را نبینید، متوجه حرف من نمی‌شوید. تیم ما واقعا از تجربه این بازی از نظر عاطفی تحت تاثیر قرار گرفت و خود من تازه بازی را تمام کردم و در پایان آن گریه می‌کردم. من و تیم ما به این عنوان بسیار افتخار می‌کنیم و نمی‌توانیم منتظر نظرات شما بعد از تجربه آن بمانیم. من از طرف تمام اعضای ناتی داگ از شما بابت صبر و انتظارتان برای این بازی تشکر می‌کنم و حالا فقط چند هفته با آن فاصله دارید. بسیاری از شما در طول این دوران برای ما پیام‌های زیبا و تشویق‌کننده فرستادید که بسیار به ما یاری رساند. آخرین چیزی که می‌گویم این است: مهم نیست چه دیدید، چه شنیدید یا چه خواندید، هیچ‌چیز قابل مقایسه با تجربه این بازی از ابتدا تا انتهای آن نیست."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame