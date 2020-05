Borderlands 3 شاهد تغییرات اساسی و رویداد فصلی جدید خواهد بود + ویدئو

به گزارش پردیس‌گیم بازی Borderlands 3 برای آخرین بار شاهد تعمیرات اساسی خواهد بود. رویداد فصلی جدید با نام New Revenge of the Cartels نیز یه بازی می‌آید. حالت بازی Mayhem شاهد یک تغییر ساختاری خواهد بود و همچنین رویداد فصلی جدیدی مخصوص بازی‌کنندگان Borderlands 3 که در این بازی برآمدگی‌ها را نشان داده‌اند. طبق اعلام این خبر در وب‌سایت 2K Games، تعمیرات اساسی و رویداد فصلی با عنوان Revenge of the Cartels به بازی می‌آید. هر دو دارای محتویاتی خواهند بود و مشکلات بازی شامل سیستم غارت موجود در بازی را درست خواهند کرد. هم تغییرات و هم رویداد فصلی هم‌اکنون در دسترس هستند و رویداد فصلی تا تاریخ ۱۵ خرداد در بازی حضور خواهد داشت اما بروزرسانی سیستم غارت بازی یک بروزرسانی دائمی در بازی است.

Mayhem 2.0 به افزایش سختی بازی برای پاداش‌های بهتر ادامه می‌دهد تا روش‌های تکراری اولیه خسته‌کننده نشوند. اما حالا تعدیل‌کننده های اضافی و تنظیمات سختی را پیشنهاد می‌دهد. تمامی ۲۵ تعدیل‌کننده جدید دارای رتبه‌بندی سختی مخصوص به خود هستند، همراه با مقداری فراهم‌کردن پشتیبانی آتشین برای بقیه که به دشمنان شما کمک می‌کند. مراحل Mayhem سختی‌ها را همزمان با اینکه بازی‌کننده پیشرفت می‌کند، افزایش می‌دهد اما همچنین احتمال شکاف در تعدیل‌کننده‌های اضافی را باز می‌کند. نشانه‌های بسیاری نیاز دارد تا از اینکه چگونه The Division 2 سیستم پایان بازی خود را دوباره تجهیز کرد تا به بازی‌کنندگان کنترل بیشتری بدهد.

2K در مورد جزئیات اضافی و نمونه‌های مشخص در اینکه چگونه این محتویات در این سیستم جدید عمل خواهند کرد، توضیح داد:

کیفیت اسلحه‌های دشمنان در هنگامی که شما در مراحل Mayhem بالا می‌روید نیز ارتقا می‌یابد. برای مثال، یک Cutsman Submachine gun که در مرحله دوم Mayhem وجود دارد از قدرت بیشتری نسبت به Cutsman Submachine gun که در مرحله اول وجود دارد، برخوردار است. همینطور دشمنان از مقدار سلامتی، محافظت و زره‌های بیشتر و بهتری در مراحل بالاتر برخوردار هستند. مقدار افزایش آسیبی که شما از هر اسلحه در هر مرحله از Mayhem دریافت می‌کنید، به شما کمک می‌کند تا برای مراحل بعدی آماده شوید. همچنین ۸ سلاح افسانه‌ای وجود دارند که شما می‌توانید از bossهای مخصوصی و در مراحل ۶ و بالاتر آن‌ها را به دست آورید.

در همین حین، رویداد فصلی Revenge of the Cartels یک محیط جدید، انواعی از دشمن‌های متفاوت و چالش‌هایی با زمان محدود به بازی می‌آورد که بازی‌کنندگان را به سلاح‌های افسانه‌ای جدید و هیجان‌انگیز راهنمایی می‌کند. بازی‌‍کنندگان به محدوده جدید Villa Ultraviolet می‌روند، با گروه eridium cartel می‌جنگند و راه خود را به جوایزی مثل لباس‌های ویژه باز می‌کنند تا برای گنبد خود به ارمغان بیاورند.

این رویداد فقط تا ۱۵ خرداد ادامه دارد، بنابراین وقت را تلف نکنید.

در ادامه می‌توانید تریلر این رویداد را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame