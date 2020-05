نقد و بررسی بازی ITTA

“ به قلم عرفان جلیلی "

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

ITTA ساخته استودیو تازه تاسیس Glass Revolver عنوانی در سبک Bullet-Hell و ماجراجویی می‌باشد که با الهام از عناوینی مانند Enter the Gungeon ساخته شده است. در نگاه اول این بازی شاید بچگانه به نظر برسد ولی در درون خود داستانی خوب و کمی مفهومی را روایت می‌کند که می‌تواند مخاطب را چند دقیقه ای به فکر فرو ببرد. با نقد و بررسی این عنوان با ما همراه باشید.

شما در ابتدای بازی در اتاقی تاریک بهوش می‌آیید و چیزی از گذشته خود به یاد ندارید. در اطراف شما همه اعضای خانواده‌تان به غیر از مادرتان کشته شده‌اند. ناگهان روحی در اتاق ظاهر می‌شود و شکل گربه‌تان را به خود می‌گیرد و می‌گوید که قصد دارد به شما کمک کند. پس شما تفنگ پدرتان را بر می‌دارید و برای یافتن پاسخ سؤالات خود و مادرتان پا به دنیای بیرون می‌گذارید. پس از کمی پیشروی با چند کاراکتر جدید آشنا می‌شوید که اطلاعاتی را راجع به محیط پیرامون در اختیارتان می‌گذارند.

داستان بازی توسط شخصیت‌ها و کتاب‌هایی که در گوشه و کنار محیط پیدا می‌کنید روایت می‌شود. هر کدام از شخصیت ها تجربیات و گذشته خود را دارند که در طول بازی با انجام دادن مأموریت های فرعی و تعامل با آن‌ها این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهند. کتاب‌های بازی نیز شماره گذاری شده‌اند و معمولا برای پیدا کردن آن‌ها باید کمی در محیط بگردید. بعد از پیدا کردن بیشتر آن‌ها با توجه به شماره ای که دارند می‌توانید آن‌ها را ترتیب بندی کنید و داستان محیط را از آن استخراج کنید.

معمولا در بازی‌های مشابه ITTA داستان بازی فقط برای گیم‌پلی وجود دارد و زیاد به آن پرداخته نمی‌شود، ولی در این عنوان سازندگان پا را کمی فراتر گذاشته‌اند و داستانی زیبا و مفهومی را درون بازی قرار داده‌اند. اگرچه داستان کلی محیط مشخص است ولی برداشت نهایی و مفاهیمی که دریافت می‌شود، می‌تواند برای افراد مختلف متفاوت باشد. تنها نکته منفی کار این است که بازی به سرعت به پایان می‌رسد و فرصت زیادی برای پرداختن به داستان و تاریخچه محیط وجود ندارد.

گیم پلی بازی به صورت Boss-rush می‌باشد؛ یعنی به غیر از مبارزه با باس‌ها در محیط دشمن دیگری وجود ندارد. کاراکتر شما نیز در طول بازی سلاح‌ها و قابلیت‌های مختلفی را برای مبارزه در اختیار دارد. انواع مختلفی از سلاح‌ها مانند تفنگ، مسلسل، داس، شمشیر و... در بازی وجود دارد که برای کشتن باس‌ها و هم برای پیشروی در بازی و یافتن اتاق‌های مخفی کاربرد دارند. بیش‌تر این سلاح‌ها در هر مبارزه‌ای قابل استفاده هستند ولی گاهی اوقات استفاده از یک سلاح خاص می‌تواند کار را کمی برای شما راحت‌تر کند. علاوه بر سلاح‌ها، یک هیولا نیز درون شما قرار دارد که اگر تعداد مشخصی گلوله را جاخالی دهید فعال می‌شود و مدتی در برابر حملات دشمنان مصون می‌شوید. همچنین می‌توانید سلامتی خود را با یافتن سازه‌های خاصی افزایش دهید که بسیار در مبارزه حیاتی می‌باشد.

در طول مبارزه با هر باس هرچقدر درجه سلامتی او کمتر شود حملات او سریع‌تر و بیش‌تر می‌شود و از حرکات جدیدی استفاده می‌کند. درجه سختی این مبارزات نیز به خوبی طراحی شده و در طول بازی تقریبا یکنواخت و کمی چالش برانگیز باقی می‌ماند؛ البته در برخی مواقع اندک نیز سختی مبارزات کمی آزار دهنده می‌شود. با اینکه هر کدام از باس‌ها از حملات مختلفی استفاده می‌کنند، ولی در اکثر مواقع در اواخر مبارزه تعداد گلوله‌های آنها به حدی زیاد می‌شود که کل محیط را پر می‌کند و همین باعث می‌شود تفاوت چندانی در نحوه مبارزه با باس‌های مختلف وجود نداشته باشد. البته به دلیل جثه کوچک شخصیت اصلی، توانایی جاخالی دادن، کنترل راحت او و قابلیت‌های دیگر می‌شود به خوبی از برخورد با این گلوله‌ها جلوگیری کرد.

در خارج از مبارزات بازی شما می‌توانید به گشت و گذار در محیط بپردازید، سلاح‌های جدیدی پیدا کنید، شخصیت خود را ارتقا دهید و با صحبت با شخصیت‌ها و پیدا کردن نوشته‌ها، درباره داستان بازی اطلاعات کسب کنید. محیط بازی به ۳ بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها اتمسفر خاص خود را دارند. با انجام دادن کار‌های خاص می‌توانید به بخش بعدی دسترسی پیدا کنید. البته با پیشروی در طول بازی کارتان با محیط قبلی تمام نمی‌شود و با یافتن سلاح‌های جدید می‌توانید به بخش قبلی بازگردید و اتاق‌های مخفی آن را بیابید. طراحی این محیط‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر نیز به خوبی انجام شده و بازیکن می‌تواند به سرعت به نقاط مختلف دسترسی داشته باشد و احساس خستگی نمی‌کند. اتمسفر مناسب هر محیط و موسیقی بازی نیز همچنین به جذاب‌تر شدن این امر کمک می‌کند. همچنین در گوشه و کنار محیط بازی اتاق‌های مخفی زیادی وجود دارد که هر کدام راه مخصوص خود را برای دسترسی دارند. ولی متسفانه به خوبی راه پیدا کردن آن‌ها در بازی توضیح داده نمی‌شود. به طور کلی گیم‌پلی بازی با اینکه در بعضی مواقع چالش برانگیز میباشد، ولی در بیشتر اوقات به گونه ای طراحی شده که مبارزات و گشت و گذار برای بازیکن روان و آرامش بخش باشد.

یکی از نکات منفی که می‌توان به آن اشاره کرد پتانسیل بالای بازی و عدم استفاده سازندگان از آن می‌باشد. بخش‌های مختلف بازی مانند موسیقی، داستان و سلاح ها هر کدام طراحی خوبی دارند و به خوبی پیاده سازی شده‌اند ولی سازندگان این کار را کاملا سطحی انجام داده‌اند که در نهایت چیز زیادی را به مخاطب ارائه نمی‌دهند. بازی داستان خوبی دارد ولی فرصتی برای جذاب‌تر شدن و تاثیر گذاری روی بازیکن پیدا نمی‌کند. مدت زمان بازی کوتاه است و محیط‌های بازی کوچک هستند. باس فایت‌ها با اینکه مبارزات جذابی هستند ولی همه آن‌ها تقریبا مثل هم هستند و تنها تفاوت آن‌ها در ظاهرشان است. سایر موارد نیز به همین شکل به طور کوتاه و مختصر در بازی قرار دارند و به طور کامل به آن‌ها پرداخته نشده است. همین خود ارزش تکرار بازی را با وجود کوتاه بودن آن بسیار کاهش می‌دهد.

بازبینی تصویری

از سلاح‌های بازی هم برای مبارزه و هم برای دسترسی به محیط‌های جدید می‌توان استفاده کرد

با یافتن این مکان‌ها هیولای درون شما ارتقاء می‌یابد و کار‌های بیشتری پس از فعال شدن انجام می‌دهد.

در بازی می‌توانید ظاهر روح همراه خود را تغییر دهید.

شخصیت‌های مختلف فقط برای صحبت کردن و دادن اطلاعات نیستند و در بازکردن نقشه و سلاح‌های جدید نیز نقش دارند.

تعداد زیاد گلوله ها در اواخر مبارزه

نکات مثبت:

گیم پلی روان و جذاب

داستان خوب و مفهومی

گشت و گذار در محیط بازی لذت بخش است

نکات منفی:

سختی زیاد در برخی باس‌ها

کوتاه بودن مدت زمان بازی

پتانسیل بالای بازی که از آن استفاده نشده است.

سخن آخر: ITTA می‌توانست یکی از عناوین محبوب و جذاب در میان بازی‌های مستقل تبدیل شود، ولی سازندگان بازی به خوبی از پتانسیل بالای این عنوان استفاده نکرده‌اند و به یک بازی ساده بسنده کرده‌اند. با این حال این بازی با گیم‌پلی روان و محیط پر از رمز و راز میتواند یک تجربه کوتاه و لذت بخش ۴ ساعته برای طرفداران سبک ماجراجویی فراهم کند.

Verdict

ITTA could be a beloved and exciting game among the indie titles. However, the developer didn’t use the game’s potential and settled with a simple game. Yet still, with a smooth gameplay and mysterious environment, the game can bring an enjoyable 4-hour experience for adventure fans

Final Score: 7 out of 10

منبع متن: pardisgame