به گزارش پردیس‌گیم، بازی Moonray عنوانی هک اند اسلش و سولزلایک است که توسط Everything is Full of Gods ساخته می‌شود و در تاریخ 2 جولای(12 تیرماه) به صورت Early Access در شبکه‌ی استیم قابل دسترسی خواهد بود. Moonray برای کنسول‌های نسل بعد نیز منتشر خواهد شد.

شما به عنوان شخصی از مرگ برگشته توسط موجودی خدامانند دستور می‌یابید فرقه‌ای که به دنبال نابودی این خداست را شکست داده و آنان را از بین ببرید. در دنیایی که با الهام از کارهای Salvador Dali (هنرمندی اسپانیایی و متولد 1904 میلادی) طراحی شده و جهانی AAA دارد و طبق ادعای سازندگان محدودیت‌های PC را شکست خواهد داد، هیولاها را نابود کنید. جهانِ نابود شده‌ای که با موسیقی متنِ سینماتیک خود فضا و اتمسفری رعب آور به ارمغان می‌آورد.

مبارزات Moonray از حرکات ساده و آسان تا لحظاتی تنش‌زا و هیجان انگیز تشکیل شده است. همزمان با جاخالی دادن و ضد حمله در مقابل دشمنان، از امواج نور و حملات قدرتیِ سهمگین استفاده کنید تا حریف را به زانو درآورده و بر او غالب شوید. با نابود کردن دشمنان امتیازهای مختلفی به دست می‌آورید که می‌توانید در چکپوینت‌هایی شناخته شده با نام Beams of Light از آن‌ها برای ارتقای قدرت و بازیابی سلامتی استفاده کنید.

نسخه‌ی Early Accsess چندین ساعت گیم‌پلی خواهد داشت که شامل لوکیشن‌هایی من جمله صحرا و جنگل می‌شود، آپدیت نخست Moonray سلاح‌های قدرتمند و چندین جادو و قابلیت ارتقا به جریان بازی اضافه می‌کند که در کمپینی 10 الی 15 ساعته می‌توانید از آنان بهره ببرید.

Rodrigo Etcheto موسس Everything is Full of Gods در صحبت‌هایی خاطر نشان کرد:

"نسخه‌ی Early Access بازی Moonray هم به ما فرصت کارِ دوباره بر روی سیستم فعلی را خواهد داد و هم خواهیم توانست دنیایی غیرمتعارف و جدید طراحی کنیم. با این‌که خودمان درک مناسبی از سبک sci-fi داریم و می‌دانیم یک بازی هک اند اسلش چگونه جریان می‌یابد اما Early Accsess نگاهی نوین به ما خواهد داد و با استفاده از فیدبک‌هایی که دریافت می‌کنیم می‌توانیم بهترین ارائه‌ی ممکن را برای بازیکنان به ارمغان آوریم."

نسخه‌ی Early Accsess عنوانِ Moonray در شبکه‌ی استیم با قیمت 9.99 دلار عرضه خواهد شد و با گذشت زمان و عرضه‌ی بازیِ کامل در تابستان 2021 قیمت نیز افزایش خواهد یافت. Moonray در زمان انتشار اولیه از دوبله‌ی انگلیسی استفاده می‌کند و در نسخه‌ی کامل شاهد زبان‌ةای اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی خواهیم بود. شما می‌توانید تریلر معرفی Moonray را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

