هنوز بیش از یک ماه تا انتشار The Last of Us: Part II باقی مانده اما این بازی از حالا تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های شعبه‌های مختلف آمازون شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، بخش‌های زیادی از بازی The Last of Us: Part II لو رفته و متاسفانه برخی افراد تحت تاثیر آن‌ها بحث و حواشی زیادی راه انداختند اما ظاهرا این عنوان همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده و فروش بسیار بالایی را تجربه می‌کند.

طبق گزارش Gaming Route بازی The Last of Us: Part II در شعبه‌های مختلفی از فروشگاه آمازون یا در صدر پرفروش‌ترین بازی‌هاست یا حداقل نزدیک به آن‌هاست. در شعبه ایالات متحده این فروشگاه، بازی‌های Final Fantasy VII Remake در رتبه اول و The Last of Us: Part II جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند اما در شعبه فرانسه رتبه این دو بازی دقیقا برعکس ایالات متحده است. در بریتانیا هم The Last of Us: Part II رتبه دوم را به خود اختصاص داده و فقط باید Grand Theft Auto V را برای صدر جدول کنار بزند.

The Last of Us: Part II حتی در ژاپن هم به محبوبیت خوبی دست یافته و رتبه سوم پرفروش‌ترین بازی‌های آمازون ژاپن را در دست گرفته است. علاوه بر این، این بازی در آمازون کانادا هم در صدر قرار دارد.

احتمالا در اواخر این ماه هم آمار فروش بازی‌های دیجیتالی فروشگاه PlayStation اعلام شود و امکان اینکه The Last of Us: Part II در صدر آنجا هم باشد بعید نیست. در هر صورت خوشبختانه به‌نظر می‌رسد لو رفتن ویدیوها و بخش‌های زیادی از داستان، تاثیر بزرگ و آسیب‌پذیری به عملکرد تجاری بازی نخواهد زد و بازیکنان ترحیج می‌دهند خودشان به تجربه آن بپردازند.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame