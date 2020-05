این طور که به نظر می‌رسد، سازندگان سری بازی‌های مورتال کامبت می‌خواهند با محتوای دانلودی تازه، به پشتیبانی از مورتال کامبت ۱۱ ادامه دهند. تیزر کوتاهی برای مورتال کامبت ۱۱ منتشر شده است که از «ادامه‌ی قصه‌ی حماسی» بازی می‌گوید.

تیزر منتشر شده برای مورتال کامبت ۱۱ رسما «قصه‌ی حماسی ادامه پیدا می‌کند» نام گرفته است و از یک رونمایی برای همین امروز و فردا خبر می‌دهد. آن‌طور که از تریلر بر می‌آید، احتمالا شاهد رونمایی محتوای دانلودی جدیدی برای بازی خواهیم بود؛ محتوای دانلودی تازه‌ای که قصه‌ی بازی را ادامه می‌دهد و شخصیت‌های بیشتری به آن اضافه می‌کند.

ممکن است این تیزر برای رونمایی نسخه‌ی جدید بازی به اسم Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection باشد.

از طرف دیگری، ممکن است این تیزر به نسخه‌ی جدید مورتال کامبت ۱۱ به اسم Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection اشاره داشته باشد. نسخه‌ی Aftermath Kollection ماه گذشته در پایگاه داده‌ی استیم کشف شد. این نسخه احتمالا شامل تمام محتوای دانلودی بازی است و در کنار آن‌ها، محتوای جدیدی هم در خود جای خواهد داد؛ محتوای دانلودی جدیدی که موضوع رونمایی تیزر دیروز است.

شایعه‌ی دیگری هم ماه گذشته، از اضافه شدن دو بسته‌ی شخصیت جدید در کنار Aftermath Kollection به مورتال کامبت ۱۱ خبر داده بود؛ طوری که پس از عرضه‌ی این بسته‌های دانلودی، تعداد شخصیت‌های مورتال کامبت ۱۱ به بیش از ۴۰ کاراکتر مختلف خواهد رسید.

همین امروز و فردا شاهد این رونمایی از سوی استودیوی بازی‌سازی NetherRealm خواهیم بود؛ در نتیجه لازم نیست درباره‌ی آن بیشتر گمانه‌زنی کنیم.

بازی مورتال کامبت ۱۱ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه شده است. تا به حال شاهد عرضه‌ی شش شخصیت جدید به صورت دانلودی برای این بازی بوده‌ایم؛ شخصیت‌هایی مثل «سیندل»، «جوکر»، «ترمیناتور» و «اسپاون».

تصور می‌کنید شخصیت‌های جدیدی که احتمالا قرار است به مورتال کامبت ۱۱ اضافه شوند، کدامیک از شخصیت‌های کلاسیک مجموعه هستند؟ آیا بالاخره قرار است شاهد بازگشت «میلینا» به مورتال کامبت ۱۱ باشیم یا نه؟

تیزر منتشر شده را در ادامه قرار داده‌ایم.

