مایکروسافت خبر داده است که برای تک تک ماه‌های باقی سال جاری میلادی، برنامه‌ای حول کنسول نسل بعدشان در نظر گرفته‌اند. طبق خبری که مایکروسافت منتشر کرده، اخبار و اطلاعات مختلف مربوط به ایکس‌باکس سری ایکس در قالب سری برنامه‌ای به اسم Xbox 20/20 هر ماه منتشر خواهد شد.

اولین برنامه‌ی ایکس‌باکس درباره‌ی کنسول سری ایکس، برنامه‌ی پنج شنبه شب است. قرار است در قالب قسمت جدیدی از برنامه‌ی معمول اینساید ایکس‌باکس، شاهد نمایش بازی‌های نسل بعد این کنسول باشیم. مایکروسافت گفته است که در این برنامه، که بخشی از همان سری Xbox 20/20 محسوب می‌شود، گیم‌پلی بازی‌های نسل بعد، تریلرهای مختلف و نمایش‌های کوتاهی از بازی‌های استودیوهای بزرگ و هم‌چنین بازی‌سازان را جای داده‌اند؛ طوری که برنامه‌ی پنج شنبه شب، پلتفرمی برای نمایش بازی‌های مختلف صنعت بازی است.

از اینکه رویداد دیجیتال دیگری از سوی مایکروسافت برای هفته‌ی معمول نمایشگاه E3 در نظر گرفته شده، رسما خبر داشتیم. مایکروسافت اطلاعات بیشتری از این برنامه که قرار است در ماه ژوئن نمایش داده شود ارایه نکرده است. با این حال، گفته که برای ماه بعد از آن، یعنی ماه جولای، برنامه‌ای را در نظر گرفته‌اند که بازی‌های خودشان، یعنی تولیدات استودیوهای بازی‌سازی ایکس‌باکس را به نمایش خواهد گذاشت. بازی‌های جدیدی هم در رویداد ماه جولای برای ایکس‌باکس سری ایکس رونمایی خواهند شد.

در بیانیه‌ی منتشر شده از سوی مایکروسافت، یکی دو اطلاعات جالب دیگر هم پیدا می‌شود.

مایکروسافت گفته است که هدف آن‌ها، عرضه‌ی همزمان ایکس‌باکس سری ایکس و شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های هیلو یعنی Halo: Infinite است و فعلا هم مشکلی در تحقق این هدف به وجود نیامده است و همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است.

در حال حاضر تمام ۱۵ استودیوی مختلفی که زیر نظر مایکروسافت مشغول فعالیت هستند، ساخت بازی برای سری ایکس را شروع کرده‌اند. تمام بازی‌های استودیوهای ایکس‌باکس هم‌چنین روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس قرار خواهد گرفت.

درباره‌ی برنامه‌ی اینساید ایکس‌باکس فردا، مایکروسافت اضافه کرده است که در این برنامه از قابلیت Smart Delivery و هم‌چنین پشتیبانی سخت‌افزاری از سری ایکس صحبت خواهند کرد. تعدادی از بازی‌هایی که از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی می‌کنند معرفی می‌شوند و بازی‌های نسل فعلی هم که برای ایکس‌باکس سری ایکس بهینه شده‌اند، نمایش داده خواهند شد. قابلیت Smart Delivery همان امکان خرید بازی و استفاده از آن روی ایکس‌باکس‌های نسل فعلی و نسل بعد، بدون نیاز به خرید دوباره‌ی آن است.

پنج شنبه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران می‌توانید برنامه‌ی اینساید ایکس‌باکس را از پلتفرم‌های مختلف مثل توییچ، یوتیوب یا میکسر تماشا کنید. پیشنهاد می‌کنیم حتی اگر طرفدار پلی‌استیشن هستید، این برنامه را ببینید، چون بازی‌هایی که قرار است نمایش داده شوند، ساخته‌ی مایکروسافت نیستند و بیشتر آن‌ها روی پلی‌استیشن هم عرضه خواهند شد؛ مثل قسمت جدید سری بازی‌های فرقه اساسین یعنی Assassin’s Creed Valhalla که گیم‌پلی آن برای اولین بار در برنامه‌ی پنج شنبه شب مایکروسافت نمایش داده خواهد شد.

