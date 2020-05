شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت خبر داده است که برای روز ۱۱ ژوئن سال جاری، رویدادی برای نمایش سایبرپانک ۲۰۷۷ ترتیب داده‌اند؛ رویدادی که قرار است اطلاعات تازه‌ای را از این بازی در اختیارمان قرار دهد.

دقیقا نمی‌دانیم با چه اطلاعات جدیدی در این رویداد طرف خواهیم شد، ولی تصور می‌کنیم این رویداد به صورت منظم تا زمان عرضه‌ی بازی ادامه داشته باشد. سی‌دی پراجکت نام «اخبار نایت سیتی» (Night City Wire) را برای این برنامه انتخاب کرده است که به احتمال دوره‌ای بودن آن اشاره دارد.

در حالی که حتی از نمایش بازی مطمئن نبودیم، «مارچین موموت»، از اعضای مارکتینگ شرکت سی‌دی پراجکت، در توییتر خود با اشاره به این خبر نوشته است که «چیزهای مختلفی نشان داده خواهند شد». در نتیجه حداقل انتظار نمایش بخش‌های مختلفی از گیم‌پلی بازی را در این رویداد خواهیم داشت.

ممکن است سی‌دی پراجکت بخواهد در روز ۱۱ ژوئن، که در واقع روز معمول برگزاری کنفرانس‌های نمایشگاه E3 است، به صحبت از نسخه‌هایی از سایبرپانک ۲۰۷۷ برای کنسول‌های نسل بعد بپردازد. در حال حاضر می‌دانیم که سایبرپانک ۲۰۷۷ قرار است روی ایکس‌باکس سری ایکس هم پشتیبانی شود و از قابلیت‌های سخت‌افزاری این کنسول استفاده کند. تا روز ۱۱ ژوئن از پلی‌استیشن ۵ هم شنیده‌ایم و احتمال اینکه سی‌دی پراجکت بخواهد از چگونگی پشتیبانی سایبرپانک ۲۰۷۷ روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس صحبت کند، چندان دور از ذهن نیست.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای عرضه در روز ‍۱۷ سپتامبر سال جاری در نظر گرفته شده است. با اینکه بیشتر بازی‌های امسال به خاطر بحران جهانی کووید ۱۹ و اجبار به ادامه‌ی کار از خانه، با تاخیر مواجه شده‌اند، شرکت سی‌دی پراجکت گفته است که آن‌ها از عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ در تاریخ مشخص شده، مطمئن هستند.

سایبرپانک ۲۰۷۷ در واقع برای عرضه در ماه گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اما پیش از شروع مشکلات بیماری کووید ۱۹ تاریخ عرضه‌ی آن به ۱۷ سپتامبر موکول شد.

می‌توانیم در روز ۱۱ ژوئن منتظر برنامه‌ی Night City Wire سی‌دی پراجکت باشیم.

منبع: توییتر

The post ماه آینده منتظر نمایش بعدی سایبرپانک ۲۰۷۷ باشید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala