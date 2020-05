تماشا کنید: تریلری تماشایی از بازی The Last of Us Part II منتشر شد

به گزارش پردیس گیم، ناتی داگ تریلری جدید از بازی The Last of Us: Part II منتشر کرده و طبق انتظارات، خشن و هیجان‌انگیز است. در حالی که آلوده‌ها هم در این تریلر حضور دارند، اما اکثر خشونت را میان مردم عادی می‌بینیم و ظاهرا تاثیری عاطفی روی الی گذاشته است.

The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد. پیش از این بازی به دلیل مشکلات به‌وجود آمده توسط ویروس کرونا تاخیر خورده بود اما تاریخ جدید یعنی 30 خرداد قطعی است و مراحل ساخت بازی به پایان رسیده‌اند. همچنین Ghost of Tsushima هم تا 27 تیر تاخیر خورده تا احتمالا چندان به یکدیگر نزدیک نباشند.

متاسفانه روزهای اخیر برای The Last of Us: Part II تاریک بوده‌اند چراکه بخش‌های زیادی از داستان لو رفتند و تعدادی از افراد تحت تاثیر آن‌ها سعی بر ایجاد جو منفی علیه بازی داشتند. Sony هم چندی پیش خبر از شناسایی فاش کنندگان داد که ظاهرا ارتباطی با ناتی داگ یا خود Sony نداشته‌اند اما تحقیقات در حال انجام است و Sony به همین دلیل جزئیات بیشتری از این بابت منتشر نکرد. با این حال، ناتی داگ و نیل دراکمن تاکیدشان بر این بوده که "هر چه دیدید، خواندید یا شنیدید مهم نیست، چراکه هیچ‌ چیز قابل مقایسه با تجربه این بازی از ابتدا تا انتهای آن نیست."

منبع متن: pardisgame