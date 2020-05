در ادامه‌ی تیزر کوتاه دیروز، بسته‌ی الحاقی جدیدی برای مورتال کامبت ۱۱ به اسم Aftermath رونمایی شده است. این بسته‌ی الحاقی که تا بیست روز دیگر وارد بازار می‌شود، یک بخش داستانی تازه و سه شخصیت جدید را به مورتال کامبت ۱۱ اضافه خواهد کرد.

بسته‌ی الحاقی Mortal Kombat 11: Aftermath داستانی بعد از اتفاقات بازی اصلی را تعریف خواهد کرد. شخصیت‌هایی که در قالب این بسته‌ی دانلودی به بازی اضافه می‌شوند، «فوجین»، «شیوا» و «پلیس آهنی» یا همان «روبوکاپ» هستند. سه لباس هم برای شخصیت‌های «اسکورپیون»، «ساب-زیرو» و «فراست» روی این بسته‌ی الحاقی قرار داده شده است.

عرضه‌ی بسته‌ی الحاقی Mortal Kombat 11: Aftermath با قیمت ۴۰ دلار و برای روز ۲۶ام ماه جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

در کنار عرضه‌ی جداگانه‌ی بسته‌ی الحاقی، شرکت برادران وارنر هم‌چنین نسخه‌ای کامل از مورتال کامبت ۱۱ و این محتوای دانلودی را در روز ۲۶ ماه می عرضه خواهد کرد. این بسته Mortal Kombat: Aftermath Kollection نام دارد و شامل بازی اصلی مورتال کامبت ۱۱، شش شخصیت دانلودی اولیه‌ی آن و بسته‌ی الحاقی Aftermath خواهد بود. این بسته قیمتی ۶۰ دلاری خواهد داشت.

در کنار این محتوای دانلودی تازه، آپدیت جدیدی هم به صورت رایگان برای تمام افرادی که مورتال کامبت ۱۱ را خریداری کرده‌اند، منتشر خواهد شد. این آپدیت دو استیج مبارزه‌ی جدید به اسم Klassic Dead Pool و Soul Chamber را به همراه تعدادی فیتالیتی به بازی اضافه خواهد کرد. تعدادی حرکت تمام‌کننده‌ی Friendship که در آن شخصیت‌ها به جای تکه و پاره کردن همدیگر، به یکدیگر ابراز دوستی می‌کنند، بخشی از آپدیت رایگان خواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Mortal Kombat 11: Aftermath را ببینید.

تریلر رونمایی Mortal Kombat 11 Aftermath:

دانلود mp4

ویدیویی از بخش داستانی Aftermah:

دانلود mp4

تمام‌کننده‌ی دوستی شخصیت Kano:

دانلود mp4

تمام‌کننده‌ی دوستی شخصیت Noob:

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post بسته‌ی الحاقی مورتال کامبت ۱۱ به اسم Aftermath رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala