از عرضه‌ی قسمت قبلی مجموعه بازی‌های «شاهزاده‌ی پارسی» (Prince of Persia) ده سالی می‌گذرد. با این حال، این طور که به نظر می‌رسد، شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت در این سال‌ها بیکار ننشسته و در حال طراحی قسمت جدیدی از این مجموعه بازی‌ها بوده است. به تازگی ویدیویی از بازی لغو شده‌ی Prince of Persia: Redemption در اینترنت پیدا شده است.

در نظر داشته باشید که ویدیوی کشف شده، گیم‌پلی نیست.

نکته‌ی جالب این جاست که ویدیوی پیدا شده جدید نیست. در واقع این ویدیو در سال ۲۰۱۲ روی یوتیوب آپلوده شده ولی تا به امروز دیده نشده بود. تا همین چند ساعت پیش که ویدیو پیدا شده، تعداد بازدیدهای این ویدیو روی یوتیوب تنها صد عدد بود. با این حال، ویدیو کاملا واقعی است. حتی یک نظر بسیار جالب که تاریخ ثبت آن به دو سال پیش باز می‌گردد از سوی مدیر فنی یوبی‌سافت، «مارک اندره بلو» زیر ویدیو ثبت شده است؛ نظری که می‌گوید: «ویدیو را از کجا پیدا کرده‌ای؟!»

حتما باید به این موضوع اشاره کنیم که این ویدیو، گیم‌پلی نیست. ویدیوی منتشر شده یک انیمیشن است که به عنوان نمونه‌ی اولیه‌ی گیم‌پلی و با هدف ارایه به مدیران یوبی‌سافت ساخته شده.

ساعتی پیش «جاناتان کوپر»، انیماتور بازی‌هایی مثل Assassin’s Creed III و The Last of Us Part 2 پس از کشف این ویدیو در توییتر کمی درباره‌ی آن توضیح داد. کوپر نوشته است که تیم آن‌ها از این ویدیو الهام گرفته و یک نمونه‌ی اولیه‌ی انیمیشنی ولی شبیه به گیم‌پلی برای Assassin’s Creed III ساخته بودند.

درباره‌ی لغو این پروژه، جاناتان کوپر اضافه کرده است که ساخت یک شاهزاده‌ی پارسی جدید اولویت کمتری برای یوبی‌سافت دارد و یکی از دلایل احتمالی آن، وضعیتی حقوق بازی است. طبق گفته‌ی او، خالق اصلی شاهزاده‌ی پارسی یعنی «جردن مکنر» حقوق شاهزاده‌ی پارسی را به دست دارد و یوبی‌سافت باید به ازای هر فروش مبلغی به او پرداخت کند، در نتیجه سود حاصل بازی به نسبت کمتر از دیگر پروژه‌های یوبی‌سافت خواهد بود.

می‌توانید در ادامه ویدیوی نمونه‌ی اولیه‌ی بازی Prince of Persia: Redemption را ببینید. این پروژه‌ی لغو شده برای ساخت روی کنسول‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ در نظر گرفته شده بود.

منبع: ResetEra و توییتر

منبع متن: digikala