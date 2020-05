به گزارشِ پردیس گیم به نقل از VG247 ساعاتی پیش شرکتِ Activision مجدداََ از عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Call Of Duty و همچنین 2 بازیِ دیگر برای سالِ 2020 خبر داد.

شرکتِ Activision باری دیگر تکرار کرد که حتی با وجودِ موفقیتِ عظیمِ بازیِ Call Of Duty Warzone همچنان نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Call Of Duty امسال یعنی سالِ 2020 عرضه خواهد شد. در حینِ یک مکالمه‌ی تلفنی با سرمایه گذاران، مدیرِ شرکتِ Activision از اطلاعاتی ریز و جزئی در رابطه با عملکردِ شرکتِ Activision در مدت زمانِ باقی مانده از سالِ 2020 پرده برداشت؛ با توجه به عملکردِ درخشانِ بازیِ Call Of Duty Warzone و همچنین خریدهای درون بازی‌ایِ (اصطلاحِ انگلیسی: In Game Purchase) این بازی این طور که به نظر می‌رسد شرکتِ Activision نسبت به آینده امیدوار است.

با توجه به گزارشاتِ مبنی بر به مشکل بر خوردنِ شرکتِ Activision در روندِ تولید و توسعه دادنِ نسخه‌ی سالِ 2020 سری بازیِ Call Of Duty که خبر از احتمالِ عرضه نشدنِ (یا بهتر است بگوییم نرسیدنِ) نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Call Of Duty در سالِ 2020 را می‌داد، حالا به نظر میرسد که شرکتِ Activision نقشه‌های دیگری دارد؛ شرکتِ Activision باری دیگر تایید کرد که نسخه‌ی سالِ 2020 سری بازیِ Call Of Duty (که همچنان معرفی نشده است) "از همین الان عالی به نظر میرسد" و برای عرضه در نیمه‌ی دومِ سالِ 2020 برنامه ریزی شده است.

شرکتِ Activision بازیِ Call Of Duty Warzone را به عنوانِ یک رقیب برای نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Call Of Duty و یا دیگر نسخه‌های سری بازیِ Call Of Duty نمی‌بیند. مدیرِ شرکتِ Activision حینِ همان مکالمه‌ی تلفنی با سرمایه گذاران مجدداََ این را گفت که "موفقیتِ عظیمِ بازیِ Call Of Duty Warzone باعثِ افزایشِ فروشِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare شده است و میزان افزایشِ فروشِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare پس از عرضه شدنِ بازیِ Call Of Duty Warzone بیشتر از آن بود پیش بینی کرده بودیم".

شرکتِ Activision باور دارد که بازیِ Call Of Duty Warzone تنها تاثیرِ مثبت بر روی عملکردِ نسخه‌ی سالِ 2020 سری بازیِ Call Of Duty دارد.

همچنین در همین سال ما میتوانیم انتظارِ بسته‌ی توسعه دهنده‌ی Shadowlands برای بازیِ World of Warcraft را در کنارِ 2 بازیِ دیگر از میانِ عناوینِ شرکتِ Activision داشته باشیم؛ شایعاتِ زیادی مبنی بر نسخه‌ای جدید یا نسخه‌ای ریمِیک (اصطلاحِ انگلیسی: Remake) از بازیِ Tony Hawk Pro Skater شنیده میشود که احتمال می‌رود یکی از آن 2 بازی، این بازی باشد و همچنین شایعاتی دیگر خبر از در دستِ ساخت بودنِ نسخه‌ای جدید از عنوانِ Crash Bandicoot را می‌دهند.

در رابطه با نسخه‌ی سالِ 2020 سری بازیِ Call Of Duty شرکتِ Activision تا به این لحظه اعلام نکرده است که کدام استودیو در حالِ ساختنِ این نسخه از بازیِ Call Of Duty است و در حقیقت جز خوردنِ مُهرِ تاییدی بر آمدنِ این نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Call Of Duty در سالِ 2020 اطلاعاتِ دیگری از این نسخه در این مکالمه‌ی تلفنی با سرمایه گذاران اعلام نشده است.

منبع متن: pardisgame