بازی What Happened عنوانی در سبک ترس روانشناختی است که شما را تا مرز دیوانگی خواهد برد

به گزارش پردیس‌گیم، تیم توسعه دهنده‌ی Genius Slackers با همکاری Katnappe در نقش ناشرِ What Happened از بازی جدید خود که عنوانی اول شخص و ترس روانشناختی است رونمایی کردند. What Happened در ماه جولای(مصادف با تیر یا مردادماه) از طریق شبکه‌ی استیم قابل دسترسی خواهد بود و در زمانی دیگر برای کنسول‌ةا نیز منتشر می‌شود.

بازیکنان باید در What Happened با همراهی دانش آموزی دبیرستانی به نام Stiles او را در تونل‌ةای وحشت ذهنی‌اش همراهی کنند و پا به پای او با ترس‌ها و شیاطین واقعی و غیرواقعی روبرو شوند. استدیوهای لهستانی Genius Slackers و Katnappe جهانی را به نمایش می‌گذارند که ظلم و بی رحمی بر همدلی و دوستی فائق آمده اما هنوز امید کاملا رخت برنبسته است.

در What Happened بازیکنان باید به Stiles کمک کنند که در مقابل هیولاهایی که او را به سمت نابودی خودش سوق می‌دهند بایستد. قلمروی روانی و ذهنی Stiles پر است از خاطرات و یادآوری‌هایی پیچیده که وی را آزار می‌دهند. همزمان که بازیکنان به Stiles در حل معماها و شکست هیولاها کمک می‌کنند، بازی نیز به میزان همکاری و همدلی کاربران با Stiles واکنش نشان خواهد داد.

بازیکنان با همراهی Stiles و همراهی با او برای رسیدن به روشنایی رشته‌های سرنوشت وی را در هم می‌چینند و عاقبت Stiles را مشخص می‌کنند.

بازی What Happened به مدت سه سال در دست توسعه بوده و استدیوی مقرر در ورشوِ لهستان با مدیریت آقای حسن مهدی اصل تیم پشت ساخت بازی هستند. قابل ذکر است که What Happened در ایران نیز عرضه خواهد شد و وظیفه‌ی انتشار بازی در ایران برعهده‌ی "سورنا گیمز" می‌باشد. استدیوی سازنده‌ی بازی در جریان این سه سال چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و امید دارد که بتواند با نشان دادن امید به ما قدرت اتحاد، همدلی و البته داستانی زیبا را بنماید. شما می‌توانید تریلر منتشرشده از What Happened را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame