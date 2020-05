Xbox 20/20 | تماشا کنید: از عنوان ماجراجویی معمایی Call of the Sea رونمایی شد

امروز در جریان اولین قسمت از برنامه Xbox 20/20 استودیو مستقل Out of the Blue در همکاری با شرکت Raw Fury از عنوان جدیدی در سبک اول شخص ماجراجویی، معمایی تحت عنوان CALL OF THE SEA رونمایی کرد.





به گزارش پردیس گیم، داستان این بازی در دهه 1930 میلادی در مناطقی دور افتاده در اقیانوس آرام جنوبی اتفاق افتاده و بازیکنان را در نقش زنی به نام نورا (Norah) قرار می‌دهد که ناامیدانه در پی یافتن همسر گم شده خود در اقیانوسی پهناور است.

با ورود به جزیره‌ای بی نام و نشان و عجیب و همزمان با تلاش شما برای حل معماهای پیشِ‌رو و یافتن سرنخ‌های دلیل سفر ناگهانی همسر شخصیت اصلی داستان، بقایای تمدنی گم شده توجه شما را جلب خواهد کرد. به زودی متوجه خواهید شد که همه چیز در جزیره آنطور که به نظر می‌رسد، نیست.





Call of the Sea در اواخر سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های Xbox Series X ،Xbox One و PC عرضه شده و همزمان بر روی Xbox Game Pass نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

